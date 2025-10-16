De cryptomarkt lijkt juist sterker te worden nu de Amerikaanse overheid deels stilligt. Analisten zien de shutdown als een moment dat de bodem kan markeren. De onzekerheid zorgt voor meer vraag naar veilige havens en dat kan positief uitpakken voor Bitcoin en andere crypto’s. Wat gaat crypto doen als de onrust aanhoudt?

Shutdown zorgt voor onrust en kansen

Door de shutdown liggen veel overheidsdiensten plat. Belangrijke rapporten over inflatie en werkgelegenheid worden uitgesteld, waardoor beleggers minder zicht hebben op de economie. In zulke periodes zoeken grote partijen vaak hun toevlucht tot activa die niet van de overheid afhankelijk zijn. Goud stijgt in zulke tijden, maar dit keer kijkt de markt ook naar Bitcoin.

💥BREAKING BITCOIN’S 90-DAY CORRELATION WITH U.S. STOCKS HOLDS STRONG AT 0.33, WHILE ITS CONNECTION TO GOLD AND THE DOLLAR STAYS WEAK. RISK-ON BEHAVIOR IS BACK ON THE MENU. pic.twitter.com/zRSyF7IQJE — DustyBC Crypto (@TheDustyBC) October 15, 2025

De crypto koers is na de crash van vorige week stabiel gebleven, terwijl aandelen wat terrein verloren. Dat past bij een klassiek patroon. Als de dollar verzwakt en de renteverwachtingen dalen, stroomt kapitaal richting alternatieven. Bitcoin past precies in dat plaatje, want het is digitaal, schaars en onafhankelijk van politiek spel. Lees ook ons artikel over crypto expert die zich zorgen maken over XRP koers.

Waarom dit moment bullish kan zijn voor de cryptomarkt

Een stilvallende overheid betekent vaak dat de Federal Reserve voorzichtiger wordt met renteverhogingen. Minder rente is gunstig voor risicovolle markten, want het vergroot de liquiditeit. Analisten noemen dit de “liquidity trade”. Geld zoekt rendement en crypto profiteert daar snel van.

Ryan Lee van Bitget legt het simpel uit: “Elke keer dat Washington vastloopt, zoekt de markt naar iets wat wel werkt. Bitcoin hoort daar nu bij.” Volgens hem is de kans groot dat we een vergelijkbaar patroon zien als in eerdere cycli, waarin Bitcoin juist begon te stijgen terwijl het vertrouwen in traditionele markten afnam. Bekijk hier de Bitcoin koersverwachting voor de lange termijn.

Wat geschiedenis ons leert

Eerdere shutdowns laten een wisselend beeld zien. In 2013 schoot Bitcoin juist omhoog toen de overheid wekenlang dicht was. In 2018 zakten aandelen en crypto even weg, maar dat duurde niet lang. Toen de rust terugkeerde, volgde een stevige rally.

If you check this October has only 3 bearish month 2013, 2014 and then 2018. The reason behind 2018 bearish is US Government Shutdown, which may likely happen this year too October, during the last shutdown on 2018, #Bitcoin drops with 6%, now we are not sure how this October… pic.twitter.com/ASTjPlJEG0 — Fuchaweb3 (@fuchaweb3) October 1, 2025

De context van nu is anders, want er zijn spot ETF’s, institutionele kopers en miljarden aan stablecoins die direct klaarstaan om in te zetten zodra de markt draait. Dat maakt het verschil met vorige cycli. De crypto verwachting is dat deze infrastructuur een snellere reactie mogelijk maakt zodra de liquiditeit toeneemt.

Technische signalen wijzen op herstel

On-chain data laat zien dat steeds meer Bitcoin van beurzen wordt gehaald. Dat betekent dat beleggers minder snel van plan zijn te verkopen. Tegelijkertijd daalt de hefboom op derivatenmarkten. Een teken dat de markt gezonder wordt na de recente correctie.

De crypto koers lijkt nu steun te vinden. Grote traders kijken naar de zone rond $110.000 voor Bitcoin en $4000 voor Ethereum. Zolang die niveaus standhouden, blijft het sentiment positief. Als er daarna weer instroom komt richting ETF’s, kan dat het startschot zijn van een nieuw opwaarts momentum.

Wat gaat crypto doen als de shutdown langer duurt?

Als de shutdown nog weken aanhoudt, kan dat de druk op de Fed vergroten om snel te versoepelen. Minder rente betekent meer liquiditeit en dat is precies wat crypto voedt. Dan kan de bull run eerder beginnen dan velen denken.

Blijft de shutdown echter beperkt, dan volgt waarschijnlijk een periode van rust waarin de markt zich klaarmaakt voor de volgende grote beweging. In beide gevallen lijkt de bodem dichtbij, al blijft de markt gevoelig voor schommelingen.

Onzekerheid werkt dit keer in het voordeel van crypto

De Amerikaanse shutdown zorgt voor spanning in de economie, maar juist die spanning maakt Bitcoin en andere crypto aantrekkelijker. Grote beleggers zien crypto niet langer puur speculatief, maar als alternatief voor een wankelend financieel systeem.

De cryptomarkt lijkt klaar voor een nieuwe fase. Minder hefboom, stijgende uitstroom van coins en toenemende interesse vanuit instellingen vormen samen een stevig fundament. Als de liquiditeit toeneemt, zou de cryptokoers zomaar het sein kunnen krijgen voor de volgende grote stijging. Misschien is dit inderdaad de bodem en het begin van iets groters. Voor de liefhebbers hebben we een lijst samengesteld met de beste altcoins.

