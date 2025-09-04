Ripple zet een nieuwe stap in zijn wereldwijde strategie met de lancering van de door de dollar gedekte stablecoin Ripple USD (RLUSD) in Afrika. Het bedrijf kondigde partnerships aan met fintech platforms Chipper Cash, VALR en Yellow Card, waarmee institutionele gebruikers op het continent directe toegang krijgen tot een gereguleerde digitale dollar. De stap komt op een moment dat de vraag naar stabiele, grensoverschrijdende betalingsoplossingen in Afrika explosief toeneemt.

Zorgt deze adoptie voor een explosie van de XRP koers?

Ripple stablecoin RLUSD opent deuren voor Afrikaanse instellingen

De Ripple stablecoin werd eind 2024 geïntroduceerd. Inmiddels heeft het een circulerend aanbod van meer dan 700 miljoen dollar op zowel Ethereum als de XRP Ledger. Met de nieuwe samenwerking wil Ripple de stablecoin inzetten voor remittances, treasury management en tokenized asset trading. Afrikaanse markten kampen vaak met inefficiëntie en hoge kosten bij deze sectoren.

Volgens CEO Ham Serunjogi van Chipper Cash heeft RLUSD de potentie om de institutionele adoptie van blockchain in Afrika te versnellen. Ook VALR en Yellow Card wezen op de toenemende vraag naar betrouwbare stablecoins die niet alleen snel en goedkoop zijn, maar ook voldoen aan internationale regelgeving.

1/ The next chapter for $RLUSD starts in Africa.

→ https://t.co/6gRqrdNwSW We're proud to bring our trusted, USD-backed stablecoin to the continent with new partners @chippercashapp, @VALRdotcom, and @YellowCard_App. 🌍 Together, we'll unlock new potential for cross-border… — Ripple (@Ripple) September 4, 2025

Voor Ripple betekent dit dat het bedrijf een belangrijke positie verovert in een markt waar stablecoins zoals USDT en USDC al veelvuldig worden gebruikt voor internationale betalingen en spaargeld. RLUSD is vooral aantrekkelijk voor banken, fintechs en overheidsprojecten door zijn gereguleerde structuur en institutionele focus.

Klimaatverzekeringen en real world use cases voor RLUSD

RLUSD wordt niet enkel ingezet voor betalingen. In Kenia loopt een pilotproject van Mercy Corps Ventures waarbij de Ripple stablecoin wordt gebruikt voor klimaatverzekeringen. Wanneer satellietdata extreme droogte of regenval detecteren, worden verzekeringsuitkeringen automatisch in RLUSD vrijgegeven. Dit soort toepassingen laat zien dat stablecoins niet alleen financiële infrastructuur versterken, maar ook maatschappelijke uitdagingen kunnen aanpakken.

Deze real world toepassingen zouden de vraag naar RLUSD structureel kunnen vergroten. Het biedt Ripple bovendien een kans om te laten zien dat blockchain technologie verder reikt dan speculatie of handel. Het kan juist praktische oplossingen bieden voor economieën die vaak het hardst geraakt worden door instabiliteit.

Impact op de XRP koers en Ripple’s positie

De introductie van RLUSD in Afrika roept ook de vraag op wat dit betekent voor de Ripple koers. Omdat RLUSD direct wordt uitgegeven op de XRP Ledger, kan een toenemende adoptie leiden tot meer liquiditeit en gebruik van het netwerk. Dat kan indirect een positieve impuls geven aan de vraag naar XRP, aangezien transacties op de ledger vaak XRP vereisen voor kosten en liquiditeitspools.

Tegelijkertijd komt Ripple hiermee in een concurrentiestrijd terecht met gevestigde stablecoins zoals Tether (USDT) en Circle’s USDC. Het verschil is dat RLUSD expliciet mikt op gereguleerde institutionele adoptie, waar compliance en transparantie belangrijker zijn dan alleen snelheid en lage kosten. Dat zou Ripple een voorsprong kunnen geven en de XRP verwachting voor de komende maanden positief beïnvloeden.

Ripple nieuws: fundament voor lange termijn groei en Ripple koers explosie?

In de bredere context van het laatste Ripple nieuws positioneert RLUSD zich als een bouwsteen voor de toekomst van digitale betalingen. Terwijl de wereldwijde stablecoin markt volgens analisten kan groeien van 250 miljard naar mogelijk 2 biljoen dollar in de komende jaren, lijkt Ripple met RLUSD op zoek naar een sleutelrol in deze groei.

De vraag is nu of de Afrikaanse uitbreiding de katalysator voor een nieuwe rally in de Ripple koers vormt. Ripple’s keuze om RLUSD niet alleen in de VS en Europa, maar juist ook in opkomende markten te lanceren, plaatst het bedrijf in een unieke positie. Door de combinatie van gereguleerde infrastructuur en praktische toepassingen zou de Ripple stablecoin wel eens een verrassend sterke speler kunnen worden in de race om dominantie in de stablecoin markt.

