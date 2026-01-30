Het laatste Ripple nieuws viel extra op door een duidelijke uitspraak van Ripple executive Luke Judges. In een gesprek over de RLUSD stablecoin maakte hij korte metten met twijfels. Volgens hem is er geen grijs gebied. Ripple staat achter XRP, punt. Zijn woorden waren helder en ongefilterd. We love XRP.

Volgens Judges staat de XRP Ledger centraal in elke samenwerking met exchanges. Dat signaal is belangrijk, vooral omdat er online steeds vaker wordt gesproken dat Ripple de focus zou verleggen naar andere blockchains.

XRP koers reageert op vertrouwen en duidelijkheid

Voor de XRP koers komt deze bevestiging op een moment waarop veel beleggers even zoekende zijn. Na maanden van op en neer bewegen voelt het alsof de markt wacht op een duidelijk signaal.

“We Love XRP”—Ripple Confirms It Prioritizes XRPL Over Ethereum for RLUSD Exchange Listing https://t.co/FZthKQdpGC — 🇳🇱 MackAttackXRP 🇳🇱 (@MackAttackXRP) January 30, 2026

Dat signaal komt nu van binnen Ripple zelf. Als een senior medewerker openlijk zegt dat XRPL voorrang krijgt, zorgt dat voor rust. Het laat zien dat de focus niet is verschoven en dat er nog steeds aan dezelfde basis wordt gebouwd.

XRP draait daarbij om meer dan alleen handelen. Het netwerk wordt steeds vaker gezien als een fundering waar toepassingen op draaien. Elke nieuwe stap op XRPL zorgt voor meer gebruik, meer activiteit en uiteindelijk een sterker ecosysteem.

RLUSD laat zien waar Ripple inzet op schaal

De introductie van RLUSD is een belangrijk strategisch onderdeel van Ripple. De stablecoin draait zowel op Ethereum als op de XRP Ledger, maar volgens Ripple is dat geen teken van voorkeur voor ETH.

Ethereum wordt vaak sneller uitgerold omdat veel exchanges daar technisch al klaar voor zijn. XRPL integraties volgen zodra infrastructuur is afgestemd. Volgens Ripple is dat een normaal verschil, geen strategische keuze.

Ripple stablecoin versterkt de positie van XRPL

Met de Ripple stablecoin zet het bedrijf in op grote adoptie binnen betalingen, handel en liquiditeit. RLUSD is ontworpen als brug tussen institutionele partijen en nieuwe cryptomunten.

Voor XRPL betekent dit meer transacties, meer gebruikers en meer zichtbaarheid. Juist die combinatie maakt het netwerk aantrekkelijk voor partijen die snelheid en lage kosten zoeken.

De vraag wat Ripple gaat doen blijft centraal staan in de community. Volgens Luke Judges wordt XRPL bij elke exchange bespreking standaard meegenomen. Sommige platforms kiezen ervoor om eerst Ethereum te activeren en daarna XRPL toe te voegen.

Belangrijk detail is dat exchanges vooraf graag XRPL ondersteuning willen. Dat maakt duidelijk dat XRPL geen bijzaak is, maar onderdeel van de kernstrategie.

Ripple stijgt in geloofwaardigheid bij XRP holders

Door openlijk misverstanden te bespreken, stijgt Ripple vooral in geloofwaardigheid. Het bedrijf laat zien dat het luistert naar de community.

Voor veel XRP holders is dat net zo belangrijk als koersbewegingen. Strategie, transparantie en consistentie vormen samen de basis voor langdurige adoptie.

Wat dit betekent voor adoptie en koersverwachting

Op korte termijn verandert deze bevestiging niet direct alles. De markt van beste altcoins reageert vaak pas wanneer gebruik en volume zichtbaar toenemen. Toch legt Ripple hiermee een fundament dat op langere termijn effect kan hebben.

Data van XRPScan laat zien dat, wanneer RLUSD steeds vaker op XRPL wordt gebruikt, de vraag naar XRP als netwerkasset kan versterken. Dat is precies waar veel beleggers op wachten.

De keuze van Ripple laat zien dat blockchains met duidelijke use-cases terrein winnen. Niet alles draait om hype, maar om bruikbaarheid en schaal.

Voor wie het grotere plaatje bekijkt, is dit geen losse uitspraak. Het is een signaal over waar Ripple de komende jaren waarde wil creëren. Investeerders richten zich hierdoor ook op XRP Community Day 2026, waar de community alles op tafel legt over de ontwikkelingen van XRP.

