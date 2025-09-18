Rex Osprey is recentelijk in staat geweest om meerdere crypto ETF’s te lanceren zonder de goedkeuring van de SEC. Ook XRP komt nu in aanmerking voor een ETF. Wat gaat Ripple doen in reactie op mogelijke ETF lancering?

Ripple nieuws: Rex Osprey lanceert XRP ETF

Rex Osprey is recentelijk in staat geweest om zonder toestemming van de SEC ETF producten op de markt te lanceren. Dit bedrijf weet dit te doen door gebruik te maken van een andere wet, waardoor het eerder al één Dogecoin ETF onder de sticker DOJE op de markt wist te brengen.

Rex Osprey heeft er nu voor gekozen om ook een XRP ETF te lanceren onder de ticker XRPR. Deze XRP ETF moet vandaag live gaan op de Cboe BZX Exchange. Deze ETF’s kunnen niet gezien worden als een echte spot ETF. Toch is het de eerste keer dat Amerikaanse klanten direct toegang krijgen tot een vorm van een XRP ETF.

Launching Tomorrow: REX-Osprey™ XRP ETF, $XRPR, & REX-Osprey™ DOGE ETF, $DOJE. The first U.S.-listed ETFs offering spot exposure to $XRP and $DOGE go live tomorrow, offering investors a way to access these digital assets through an ETF structure. Brought to you by… pic.twitter.com/NbyQqEs1YQ — REX Shares (@REXShares) September 17, 2025

Hier houdt het goede nieuws voor XRP echter niet op, want de SEC keurde recentelijk een multi crypto ETF goed voor Grayscale. Binnen deze multicrypto ETF zullen Bitcoin, Ethereum, maar ook XRP, Solana en ADA worden opgenomen. Hierdoor zal XRP dus ook voor het eerst in een echte spot ETF worden opgenomen via deze Grayscale constructie.

Impact van XRP ETF op Ripple koers

Men verwacht om deze reden uiteraard mooie winsten. Maar vooralsnog heeft de XRP koers nog niet heel veel laten zien. Over de afgelopen 24 uur is de XRP koers met 2,8% gestegen richting de $3,10. Dit betekent dat de XRP koers sinds vorige week slechts 3% gestegen is. Hiermee loopt XRP achter op andere projecten die onderdeel uitmaken van de Grayscale ETF. Solana wist over de afgelopen 24 uur namelijk al meer dan 4,5% te stijgen, en is sinds vorige maand nu al bijna 36% gestegen in waarde. Ook Cardano noteerde over de afgelopen 24 uur een mooie winst van 4,8%.

Dit betekent echter niet dat XRP binnenkort niet meer indruk kan maken. Allereerst is de gehele cryptomarkt namelijk een altcoin season ingegaan, wat betekent dat er sowieso mooie winsten verwacht worden voor XRP en andere altcoins. Daarnaast is het technische fundament van XRP nog altijd overtuigend te noemen.

Het feit dat de koers nu $3,10 waard is, betekent dat het zich ver boven al zijn EMA’s bevindt, en dat het MACD-histogram een koopsignaal afgeeft terwijl de RSI wijst op stijgende koopdruk. Investeerders zullen nu ook omhoog moeten kijken richting de eerste weerstand bij de $3,18. Een doorbraak voorbij deze weerstand kan namelijk een snelle opwaartse trend mogelijk maken die de koers zo snel bij de $3,61 brengt. Dit zou uiteraard gelijk zijn aan mooie winsten voor de XRP koers.

