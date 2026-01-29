XRP Community Day 2026 komt eraan en dat zorgt nu al voor spanning in het XRP nieuws. De XRP koers hangt rond een belangrijk gebied en traders kijken vooral naar 11 februari. Wat gaat Ripple doen tijdens het event?

XRP nieuws: Ripple zet 11 februari neer als moment met gewicht

Ripple heeft bevestigd dat XRP Community Day op 11 en 12 februari plaatsvindt via X Spaces. Het is een online event met sessies voor EMEA, de Americas en APAC. Ripple wil het duidelijk groter maken dan “een praatje met de community.” Je ziet dat aan de onderwerpen en aan de sprekers.

XRP Community Day 2026 is coming → https://t.co/V6ryXXYEM5 On Feb 11 and 12, XRP holders, builders, institutions, and Ripple leaders will come together across three live 𝕏 Spaces to unpack how XRP is being used today and where it’s headed next. Sessions will cover regulated… — Ripple (@Ripple) January 28, 2026

Brad Garlinghouse en Monica Long zijn erbij. Ook David Schwartz staat op de agenda voor een Q&A. Verder gaat het over dingen waar de markt gevoelig voor is. Denk aan gereguleerde producten zoals ETF’s en ETP’s, updates rond XRPL features en wrapped XRP dat bruggen slaat naar andere netwerken. Ripple noemt het zelf een kijkje in wat XRP nu doet en waar het naartoe gaat. De XRP koers houdt zijn record van 2021 vast en Claude AI voorspelt hierdoor zelf een explosie naar $21,5 in 2026.

Dit laten steun en weerstand van de XRP koers nu zien

Op de chart oogt XRP nog niet sterk, maar ook niet kapot. De koers beweegt onder de $2 en dat niveau voelt als een harde muur. Elke keer dat XRP richting die grens loopt, komt er snel verkoopdruk terug. Dat zie je ook in de lange wick omhoog begin januari. Hij prikte even door, maar werd direct teruggezet. Dat is typisch voor een markt waar veel mensen winst nemen zodra het kan.

Aan de onderkant is de zone rond ongeveer $1,77 – $1,80 belangrijk. Daar ligt steun, en je ziet dat kopers daar vaker instappen. Zakt XRP daar echt onder, dan wordt het verhaal anders. Boven de huidige koers liggen meerdere weerstandslijnen, met een duidelijke zone rond de $2,24 – $2,42. Dat gebied moet breken voordat je serieus over een rally kunt praten.

De Auto Fibonacci Extension op de grafiek geeft extra houvast als er wél een uitbraak komt. Je ziet levels richting ongeveer $2,90 en daarboven gebieden rond de midden $3. Dat maakt $3 een logisch target om over te praten, maar het moet dan wel eerst door die weerstanden heen.

XRP koersverwachting met de RSI en MACD die nog geen groen licht geven

De RSI staat rond de lage 40. Dat is geen paniekstand, maar ook geen kracht. In simpele taal duwen kopers nog niet hard genoeg terug. De MACD staat ook nog aan de zwakke kant. De lijnen zitten dicht bij elkaar en de histogrammen zijn licht negatief. Dat past bij twijfel en een markt die wacht op een trigger.

Voor een serieuze move richting hogere levels wil je twee dingen zien. Dat XRP boven $2 sluit en daar blijft. En dat RSI en MACD mee omhoog draaien. Gebeurt dat niet, dan blijft elke bounce kwetsbaar en kan XRP terugvallen naar de steunzone. Ondanks dat blijft de XRP verwachting voor de lange termijn positief.

Wat gaat Ripple doen na dit event?

De timing is slim. Ripple zet dit neer op een moment dat de XRP koers dicht bij steun handelt. Dat is precies waar “hype” het meeste effect kan hebben. Als traders zien dat de koers niet verder zakt en er komt positief nieuws, dan kan de koopdruk snel groeien.

Wat kan Ripple concreet brengen? Denk aan updates over producten rond gereguleerde markten, nieuwe partners of echte stappen in utility. Ook wrapped XRP is interessant, omdat het de deur opent naar extra liquiditeit buiten de XRPL zelf. Als Ripple daar cijfers of duidelijke plannen aan koppelt, kan dat de markt wakker schudden. Voor de liefhebbers hebben we een lijst samengesteld met welke crypto’s gaan stijgen.

Hoeveel kan Ripple waard worden? Is $3 na 11 februari realistisch?

$3 kan, maar het is geen simpele sprint. De route is duidelijk. Eerst terug boven $2, daarna door de zone rond $2,24 – $2,42. Pas dan komt het fib-gebied richting $2,90 in beeld en wordt $3 een echte optie.

Hey @grok XRP price in 2026? — 21shares (@21shares) January 28, 2026

Of dat na 11 februari al gebeurt, hangt af van de inhoud. Als Ripple met concrete updates komt die draaien om echte adoptie, dan kan de markt dat belonen. Blijft het vooral bij community talk, dan is een korte spike gevolgd door een dip net zo logisch.

