Ripple heeft bevestigd dat het een samenwerking is aangegaan met SWIFT, waarmee het bereik van XRP wordt uitgebreid naar 11.000 banken wereldwijd. Volgens Ripple betekent dit dat hun rol als bridge currency wordt versterkt: XRP kan fungeren als verbindingsasset tussen valuta’s in de wereldwijde betalingsinfrastructuur.

Door deze integratie kan Ripple’s On-Demand Liquidity (ODL) dienst, waarbij XRP wordt gebruikt om directe grensoverschrijdende betalingen mogelijk te maken zonder noodzaak voor correspondenten banken, een enorme boost krijgen. Banken die momenteel via SWIFT werken, zouden in theorie toegang kunnen krijgen tot de snelheid en efficiëntie van XRP gedreven transacties.

Waarom dit een game changer kan zijn

Als XRP via SWIFT banken wordt aangeboden, wordt het potentieel voor institutionele aannamen gigantisch. De mogelijkheid om XRP te integreren in het bestaande bank- en betalingsnetwerk maakt het gebruik veel toegankelijker dan wanneer XRP enkel opereert binnen gespecialiseerde crypto rails.

Deze samenwerking kan RippleNet versterken door SWIFT gebruikers toegang te geven tot ODL ‘liquidity pools.’ Daar waar instant, low cost settlement van waarde is voor banken, wordt XRP een directe brug tussen valuta’s. In eerdere SWIFT pilots werd al getest of digitale assets binnen SWIFT netwerken kunnen bewegen; deze nieuwe schaal zou die experimenten overstijgen.

Het speelde eerder als proof-of-concept. Banken in specifieke regio’s testten XRP-verbindingen via SWIFT gateways. Nu deze technologie mogelijk wordt uitgerold naar duizenden banken, transformeert XRP van niche cryptoprojecten naar een asset met serieuze institutionele schaal.

Impact op de XRP koers

De markt reageerde direct positief op het nieuws. Analisten verwachten dat deze connectie de vraag naar XRP sterk kan opdrijven, zeker als banken daadwerkelijk gebruik gaan maken van ODL.

Koersmatig zou XRP, nu rond $2,98, kunnen proberen de weerstand bij $3,50 – $4,00 te testen als momentum aanhoudt en adoptie zichtbaar wordt. Een duidelijke doorbraak zou beleggers extra vertrouwen geven.

Toch is er ook een risico als de integratie traag zou verlopen, of de banken blijven afwachten, dan kan de ‘pump’ uitblijven. Traders moeten letten op volume en daadwerkelijke transactiedata vanuit RippleNet via SWIFT. Bekijk hier de XRP verwachting.

Hot News 🌟! Brad G. Hints at XRP Moonshot! 🚀💰 pic.twitter.com/6mq3OqssxM — TMHS (@TMHSAfrica) October 2, 2025

Vergelijking met eerdere SWIFT pilots

In het verleden werden enkele SWIFT pilotprojecten opgezet waarin banken experimenteren met het gebruik van digitale valuta’s naast traditionele rails. Deze pilots hadden vaak beperkte schaal: enkel bepaalde corridors tussen landen, en vaak met kapitaalbeperkingen.

Wat nu anders is, is de schaal: 11.000 banken betekent vrijwel mondiaal bereik. Als Ripple dit vol kan integreren, verschuift XRP van experiment naar daadwerkelijke brug tussen legacy banking en crypto.

Waarom je ook in Best Wallet moet kijken

Bij zo’n exponentiële adoptie is het erg belangrijk dat je crypto veilig beheert en flexibel kunt handelen. Best Wallet biedt een gebruiksvriendelijke wallet met multi-asset ondersteuning, veilige opslag en integratie opties.

Terwijl Ripple zijn netwerk uitbreidt, wil je klaar staan om XRP (of andere assets) te verplaatsen en posities in te nemen. Best Wallet zorgt dat je niet vastzit in vertragingen of onhandige processen.

Nu naar de Best Wallet Token presale