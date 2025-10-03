In een opvallende zet heeft het aan de Nasdaq genoteerde energiebedrijf VivoPower bekendgemaakt dat het voor $19 miljoen aan XRP heeft aangekocht. Het kapitaal hiervoor werd opgehaald via de uitgifte van nieuwe aandelen. Het doel van de aankoop is niet speculatie voor de korte termijn, maar een duidelijke strategie om XRP als lange termijn treasury asset op de balans te zetten.

Deze stap doet sterk denken aan de strategie van MicroStrategy, dat sinds 2020 enorme hoeveelheden Bitcoin heeft verzameld en daarmee een precedent heeft geschapen voor institutionele adoptie. VivoPower lijkt XRP nu op een vergelijkbare manier te omarmen, waarmee de discussie op gang komt: staat XRP aan de vooravond van zijn eigen “treasury wave”?

Van Bitcoin naar XRP: een nieuw narratief

Toen Strategy besloot miljarden te investeren in Bitcoin, werd dit destijds gezien als een riskante maar visionaire zet. Inmiddels geldt het bedrijf als hét voorbeeld van hoe bedrijven crypto kunnen gebruiken om waarde op de balans te behouden. Het feit dat een beursgenoteerde onderneming nu een soortgelijk pad kiest, maar dan met XRP, is significant.

De keuze voor XRP is niet willekeurig. Het netwerk van Ripple is de afgelopen jaren uitgegroeid tot een belangrijke speler in cross-border payments en institutionele integraties. Nu de rechtszaak met de SEC grotendeels in het voordeel van Ripple is beslecht, lijkt de onzekerheid over de juridische status van XRP grotendeels verdwenen. Dat maakt het token aantrekkelijker voor grote partijen die eerder huiverig waren.

Voor bedrijven die op zoek zijn naar een hedge tegen inflatie en tegelijkertijd willen profiteren van technologische aanname, kan XRP dus een aantrekkelijk alternatief vormen naast Bitcoin of Ethereum.

Waarom bedrijven XRP zien als treasury asset

Dat een beursgenoteerde onderneming XRP kiest als lange termijn belegging, zegt veel over de eigenschappen van het token. XRP is liquid en behoort al jaren tot de meest verhandelde cryptovaluta ter wereld. Het netwerk is bovendien schaalbaar, met snelle en goedkope transacties, en wordt al gebruikt in de praktijk voor grensoverschrijdende betalingen.

Ook speelt het regulatie aspect mee. Nu Ripple juridisch sterker staat in de VS, neemt de drempel voor bedrijven om XRP te kopen verder af. Voeg daar de bestaande institutionele connecties en use cases aan toe, en het plaatje wordt steeds overtuigender. Voor VivoPower is dit dus geen sprong in het duister, maar een weloverwogen zet richting een asset met bewezen fundamenten.

De kans op een trend

Dr vraag die nu voorligt, is of VivoPower een uitzondering is, of dat dit de start is van iets groters. Toen MicroStrategy eenmaal de deur openzette voor Bitcoin, volgden andere bedrijven al snel. Iets soortgelijks zou nu met XRP kunnen gebeuren.

Met een koers die momenteel rond de $3,04 ligt en een marktkapitalisatie van bijna $182 miljard, is er genoeg ruimte voor groei zodra meerdere bedrijven besluiten XRP op de balans te zetten. Zelfs een paar honderd miljoen extra instroom kan de vraag stevig opdrijven. Analisten speculeren vooral dat fintech bedrijven of betaalproviders de volgende logische kandidaten zijn. Voor hen is XRP niet alleen een investering, maar ook een asset die direct aansluit op hun businessmodel.

RippleNet, SWIFT en de ODL factor

Een belangrijk argument dat XRP aantrekkelijk maakt, is de rol van RippleNet en On-Demand Liquidity (ODL). Dit systeem maakt het mogelijk om internationale betalingen direct en goedkoop af te wikkelen met XRP als brugvaluta. Met de recente samenwerking met SWIFT, dat 11.000 banken bedient, lijkt het institutionele momentum alleen maar toe te nemen.

Voor een bedrijf als VivoPower is dit niet onbelangrijk: XRP is niet zomaar een token met speculatieve waarde, maar een asset die steeds meer verweven raakt met bestaande financiële infrastructuren. Waar Bitcoin vaak wordt gezien als een digitaal store of value, kan XRP uitgroeien tot de standaard in international waardeoverdracht.

Wat betekent dit voor de koers?

De markt reageerde meteen op het nieuws dat VivoPower instapt. Hoewel $19 miljoen op zichzelf misschien niet baanbrekend is in verhouding tot de totale marktwaarde van XRP, gaat het hier om de symbolische waarde. Een beursgenoteerd bedrijf dat XRP toevoegt aan zijn balans, is een krachtig signaal.

Analisten schetsen verschillende scenario’s. Mocht dit de start blijken van een bredere trend, dan is de kans groot dat XRP de weerstanden bij $3,20 en $3,50 kan doorbreken en op weg gaat richting $4,00. Als het bij losse initiatieven blijft, kan de koers consolideren rond $2,70 – $3,00. En mocht er toch geen verdere adoptie volgen, dan ligt een terugval richting $2,33 op de loer.

Voorlopig lijkt de toon echter positief: de adoptie door VivoPower wordt door velen gezien als een teken dat bedrijven XRP steeds serieuzer nemen. Benieuwd naar de verdere XRP verwachting?

Naar een XRP treasury wave?

Het is nog te vroeg om te zeggen dat we aan de vooravond staan van een grootschalige golf aan treasury aankopen, maar de zet van VivoPower opent wel de deur. Waar Bitcoin zijn “treasury moment” beleefde dankzij MicroStrategy, zou XRP nu een vergelijkbaar pad kunnen volgen.

Als andere bedrijven dit voorbeeld navolgen, zou er een nieuw hoofdstuk beginnen in de adoptie van XRP, niet langer alleen als betaalmiddel of brugvaluta, maar ook als strategische lange termijn asset op bedrijfsbalansen.

