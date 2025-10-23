Rusland heeft officieel besloten om crypto te legaliseren voor buitenlandse handel. Bedrijven mogen voortaan betalingen doen met crypto bij import en export. Dat is groot Russisch crypto nieuws en het zet direct druk op de rest van de wereld. Terwijl Europa nog praat over regels, zet Moskou een enorme stap vooruit. Is dit het begin van bullvember en komt er nu eindelijk weer een nieuwe crypto ATH?

Rusland zet financiële wereld op z’n kop

Tot nu toe was Rusland streng tegen crypto. Maar nu heeft het ministerie van Financiën samen met de centrale bank ingestemd met een wettelijk kader. Dat betekent dat Russische bedrijven straks met landen als China, India of Brazilië handel mogen drijven in Bitcoin of stablecoins. Dit gebeurt dan buiten SWIFT en de dollar om.

JUST IN: 🇷🇺 Russia to legalize Bitcoin and crypto in foreign trade Global Bitcoin adoption is accelerating 🔥 pic.twitter.com/eyNt6xgh7G — Bitcoin Archive (@BTC_Archive) October 22, 2025

De stap komt niet toevallig. Door de westerse sancties zoekt Rusland al langer naar manieren om internationale betalingen te blijven doen. Crypto is daarvoor ideaal, want het is snel, wereldwijd en lastig te blokkeren.

Volgens minister Siluanov is dit “het begin van een nieuw financieel tijdperk”. En daar zit wat in. Want dit is niet zomaar een nationaal besluit; het verandert hoe wereldhandel werkt.

Wat deze stap betekent voor de markt

De legalisering kan de vraag naar crypto flink verhogen. Grote bedrijven hebben straks crypto nodig voor hun transacties, wat zorgt voor extra koopdruk. Analisten verwachten vooral meer gebruik van stablecoins zoals USDT en USDC, maar ook Bitcoin profiteert van de aandacht.

De timing is opvallend. De markt was net bezig met herstel na maanden van zijwaartse koersbewegingen. En nu komt Rusland met het grootste cryptonieuws van het jaar. Dat kan precies het duwtje zijn richting een bullvember. Een maand die historisch vaak sterke stijgingen laat zien. Voor de geïnteresseerden hebben we een lijst samengesteld met crypto’s die gaan stijgen.

Crypto regels 2025 zijn streng maar duidelijk

De crypto regels 2025 in Rusland blijven streng. Binnenlands gebruik blijft verboden en alleen goedgekeurde platforms mogen transacties uitvoeren. Maar die duidelijkheid kan juist goed zijn voor de markt. Investeerders weten nu waar ze aan toe zijn.

Daarnaast sluiten de regels aan bij de wereldwijde trend richting regulering. Van de VS tot Azië, overal proberen overheden grip te krijgen op crypto. Rusland kiest nu voor een gecontroleerde, maar positieve benadering. En dat kan het startpunt zijn voor meer landen die volgen.

Wereldwijde impact

Met dit besluit wordt crypto voor het eerst een officieel betaalmiddel in internationale handel tussen grote landen. Dat maakt het veel moeilijker voor westerse banken om het systeem te negeren.

Rusland is geen kleine speler. Als grote exporteur van energie en grondstoffen kan het land een enorme invloed uitoefenen. En zodra olie, gas of metalen in crypto worden afgerekend, krijgt Bitcoin een nieuwe functie. Niet alleen als belegging, maar als reserve asset voor handel.

Dat maakt de cryptoverwachting voor 2025 extra interessant. Want als Rusland succes boekt, zullen BRICS landen zoals India en Brazilië waarschijnlijk volgen.

Komt er een nieuwe crypto ATH?

De markt reageert al voorzichtig positief. Bitcoin stijgt langzaam, en het handelsvolume neemt toe. Toch is het herstel nog pril. Veel hangt af van hoe snel Rusland de wet uitvoert en of er echt miljarden aan crypto door hun handelskanalen gaan. Bekijk hier de Bitcoin koersverwachting voor de lange termijn.

Een nieuwe crypto ATH is dus nog niet zeker, maar de kans is groter geworden. Het sentiment draait. De combinatie van regulering, geopolitiek en groeiende liquiditeit vormt precies het recept dat een bullrun kan aanwakkeren.

Is het Russische crypto besluit het begin van bullvember?

Rusland maakt crypto legaal voor buitenlandse handel. Daarmee wordt een nieuw hoofdstuk geopend voor de wereldwijde adoptie. De stap kan het startschot zijn voor bullvember, waarin beleggers weer durven te dromen van nieuwe hoogtepunten.

De komende weken worden spannend. Als het plan van Rusland aanslaat, kan dit het moment zijn waarop crypto eindelijk de stap maakt van alternatief systeem naar serieus handelsmiddel. Het Russische crypto besluit heeft de vlam weer aangestoken en de markt voelt het.

