Je hebt nog zo’n tien jaar om Bitcoin te kopen, daarna is de ‘Digital Gold Rush’ voorbij. Zo luidt althans de laatste Bitcoin voorspelling van Michael Saylor. De voorman van Strategy, ’s werelds grootste Bitcoin investeerder, is van mening dat de institutionele vraag naar Bitcoin ervoor zal zorgen dat op 7 januari 2035 de ‘gold rush’ al klaar is.

De Bitcoin verwachting van Michael Saylor

In een post op X liet Michael Saylor, de topman van Strategy weten dat hij verwacht dat op 7 januari 2035 de ‘gold rush’ op Bitcoin voorbij is. Retail investeerders die de tokens nog willen kopen, moeten er zeker voor die dag bij zijn.

The digital gold rush ends ~January 7, 2035. Get your Bitcoin before there is no Bitcoin left for you. — Michael Saylor (@saylor) May 18, 2025

De reden voor deze Bitcoin voorspelling is volgens Michael Saylor de versnelde adoptie die de token nu ziet. Naast El Salvador, dat al langere tijd een Bitcoin voorraad bezit, kijken nu ook steeds meer andere overheden (waaronder bijvoorbeeld de VS) naar de mogelijkheden om Bitcoin-reserves aan te leggen.

De institutionele adoptie neemt bovendien ook steeds verder toe. Met het oog op de positieve Bitcoin verwachtingen ontwikkelen steeds meer beursgenoteerde ondernemingen, hedgefondsen en banken hun eigen crypto strategie.

Deze adoptie zal volgens Saylor zorgen voor een tekort aan Bitcoin; er worden immers steeds meer tokens aan de markt onttrokken. Bovendien zullen aankomende Bitcoin halvings ervoor zorgen dat er steeds minder nieuwe tokens beschikbaar komen. Inmiddels is al 93% van alle Bitcoins gemined – in de komende 100 jaar zal de volgende 7% worden vrijgegeven, waarvan het grootste gedeelte tussen nu en 2035.

Saylor is bang dat retail investeerders na 2034 zullen menen dat zij de slag gemist hebben, de digitale goudkoorts komt zodoende ten einde. De Bitcoin voorspelling van Saylor uit het verleden blijft echter wel staan: een $1 miljoen Bitcoin koers in 2033, en een latere groei naar een marktkapitalisatie van $500 biljoen in de verre toekomst.

Is de Bitcoin voorspelling van Michael Saylor serieus?

Deze Bitcoin voorspelling zorgt online voor de nodige discussies, aangezien het niet helemaal in lijn loopt met de algemene verwachting dat Bitcoin tot het minen van de laatste tokens in 2140 zal blijven groeien.

Toch moeten we het serieus nemen wanneer Michael Saylor Bitcoin bespreekt, omdat de zakenman bewezen heeft de markt tot in zijn vezels te begrijpen. Zijn bedrijf, destijds nog MicroStrategy geheten, was een van de eerste institutionele investeerders die het aandurfde om in crypto te stappen.

Dit heeft het bedrijf geen windeieren gelegd. Momenteel heeft Strategy (van ‘micro’ is geen sprake meer) 628.791 bitcoin op voorraad, bijna 3% van de gehele voorraad. Daarmee is het de grootste institutionele investeerder van dit moment. Het enthousiasme voor de Bitcoin verwachtingen van Saylor komt terug in de koers van de onderneming: deze steeg in het afgelopen jaar van $139 per aandeel naar $393.

Het zijn cijfers die aangeven dat deze Bitcoin verwachting niet door zomaar iemand gegeven wordt: als Michael Saylor het zegt, zal er waarschijnlijk wel een kern van waarheid inzitten.

Adoptie vraagt veranderingen Bitcoin netwerk

