Anthony Scaramucci, oprichter van SkyBridge Capital en voormalig communicatiedirecteur van het Witte Huis, heeft in een recent interview met Bloomberg gesteld dat Bitcoin als asset ‘richting de market cap van goud’ beweegt. Dat komt neer op een marktwaarde van ongeveer $23 biljoen, en zou een BTC koers opleveren van ruim $1 miljoen per stuk. De uitspraak krijgt veel aandacht in zowel de financiële als crypto wereld. Wat gaat de Bitcoin koers doen als BTC echt goud vervangt als store of value?

Bitcoin als volwaardige asset

Scaramucci maakte in het interview een belangrijk onderscheid. Zolang Bitcoin wordt gezien als een investering, blijft de market cap waarschijnlijk tussen de $1 – $3 biljoen. Dat is vergelijkbaar met techgiganten zoals Apple of Microsoft. Maar als het wordt erkend als een volwaardige asset class, zoals vastgoed of goud, dan opent dat de deur naar een waardering van $20 tot $23 biljoen.

🚨“Bitcoin, as an asset, is heading toward gold’s $23T market cap.” – Anthony Scaramucci pic.twitter.com/Z1uCgxBeSq — Coin Bureau (@coinbureau) October 7, 2025

“Bitcoin is niet langer een speculatief techaandeel”, aldus Scaramucci. “Het ontwikkelt zich tot een digitale, gedecentraliseerde store of value, net als goud”. Hij wijst op het feit dat grote beursgenoteerde bedrijven inmiddels Bitcoin op de balans zetten. Deze trend zit volgens hem slechts in de beginfase.

De vergelijking met goud is niet nieuw. Volgens Scaramucci krijgt dit pas echt gewicht nu Bitcoin minder sterk correleert met techaandelen en meer met macro-economische factoren zoals inflatie, rentes en valutarisico.

Wat betekent een $23T market cap voor BTC?

Een simpele rekensom laat zien wat Scaramucci’s visie zou betekenen voor de Bitcoin koers. Met een vast aanbod van maximaal 21 miljoen BTC zou een totale marktwaarde van $23 biljoen neerkomen op:

$23.000.000.000.000 : 21.000.000 ≈ $1.095.000 per BTC

Dat is ongeveer 100x de huidige koers van $121.500, en een stuk hoger dan de eerdere langetermijnvoorspellingen van partijen als Ark Invest of Standard Chartered. Volgens Scaramucci vereist dit scenario wel een massale adoptie onder zowel institutionele partijen als retail traders. Met name via gereguleerde producten zoals ETF’s.

Hij noemt in het interview de huidige 300 miljoen Bitcoin wallets wereldwijd een begin, maar stelt dat dit aantal moet groeien richting 1 miljard gebruikers om de volatiliteit te temperen en de adoptie te stabiliseren.

Institutionele steun groeit

De uitspraak van Scaramucci komt op een moment dat andere grote financiële partijen zich ook actiever uitspreken over Bitcoin. Morgan Stanley adviseert sinds kort clients met hoge net-worth over directe crypto exposure via gereguleerde producten. Tegelijk publiceerde Nasdaq eerder deze week een all-time high op hun Digital Asset Index, die Bitcoin, Ethereum en Solana volgt.

The two Morgans (JP Morgan and Morgan Stanley) are now recommending you own Bitcoin as part of the Debasement Trade, protecting your assets against relentless deficits and inflation. Are you still going to die on the hill of “Bitcoin is going to zero”? https://t.co/AgI1m0Nv0H — James Lavish (@jameslavish) October 6, 2025

Voor Scaramucci zijn deze signalen een duidelijk teken. We zitten nog in de vroege innings van deze markt. Als centrale banken doorgaan met schulden opbouwen en valuta’s verzwakken, wordt Bitcoin automatisch aantrekkelijker voor grote partijen.

Wat moet er gebeuren voor $1 miljoen per BTC?

Hoewel de visie van Scaramucci duidelijk bullish is, erkent hij dat het nog decennia kan duren. Volgens hem zijn de voorwaarden:

Verdere institutionele acceptatie via ETF’s en pensioenfondsen

Verdere groei van self-custody en wallet infrastructuur

Internationale regulering die duidelijkheid schept voor langetermijnbeleggers

Vertrouwen van centrale banken in Bitcoin als alternatief of hedge

Dit gaat volgens Scaramucci niet over morgen of over volgend jaar. Maar als Bitcoin zijn rol als digitaal goud serieus gaat innemen, dan is deze waardering niet alleen mogelijk, maar zelfs logisch. Uiteindelijk is de Bitcoin koers verwachting dus ontzettend bullish, maar vereist ook enorm veel geduld.

Uiteraard zijn er naast Bitcoin zelf ook andere innovatieve projecten om in te investeren. Onder andere crypto presales kunnen voor vroege investeerders veel beloningen en voordelen bieden. Wil jij meehelpen aan de volgende evolutie van Bitcoin? Wacht dan niet te lang, en investeer in Bitcoin Hyper ($HYPER).

Bitcoin Hyper ($HYPER)

Bitcoin Hyper ($HYPER) is de allereerste Bitcoin Layer 2 met smart contract ondersteuning. Het is een revolutionair project dat eindelijk de deur opent naar DeFi, dApps en NFTs op het Bitcoin netwerk. Terwijl Ethereum en andere chains worstelen met schaalbaarheid en snelheid, levert Bitcoin Hyper een razendsnelle Layer 2, aangedreven door de Solana Virtual Machine (SVM) en low latency security.

De $HYPER presale is volledig publiekelijk beschikbaar, zonder insider deals of VC-allocaties. De tokens zijn direct bruikbaar voor staking, governance, en dApp functionaliteit. Dankzij een progressief prijsmodel worden vroege deelnemers beloond met lagere instapprijzen en krachtige staking beloningen.

Met de Canonical Bridge kun je BTC non-custodial verplaatsen naar Layer 2, en jouw tokens inzetten in een ecosysteem dat gebouwd is op duurzaamheid, transparantie en decentralisatie. Geen loze beloften, alleen duidelijke potentie. Word nu onderdeel van de Hyper Nation, en ervaar het zelf.

Nu naar de Bitcoin Hyper presale