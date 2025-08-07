De Amerikaanse SEC staat op een keerpunt in haar benadering van crypto. Volgens Bloomberg-columnist Matt Levine is het inmiddels onmogelijk geworden om de sector nog te verbieden of te negeren. De opkomst van digitale activa dwingt toezichthouders tot een nieuwe koers: weg van afwijzing, richting constructieve regulering.

In dit artikel gaan we dieper in op deze uitspraak en wat dit betekent voor de koersverwachting van crypto.

Matt Levine: Crypto is niet meer te stoppen

Matt Levine, een van de meest prominente columnisten van Bloomberg, stelt in een recente opinie dat het voor de Amerikaanse toezichthouder SEC niet langer haalbaar is om crypto in zijn geheel te verbieden.

“Dat schip is allang vertrokken,” schrijft Levine. Volgens hem is de cryptosector inmiddels te invloedrijk geworden om nog te kunnen worden verboden, ondanks het feit dat er volgens hem nog steeds ‘veel domme dingen’ gebeuren binnen de sector.

Tegelijkertijd is het negeren van de opkomende industrie volgens Levine ook geen optie voor de SEC. De toezichthouder staat dus voor een dilemma: verbieden is niet meer mogelijk, maar de ogen sluiten evenmin.

De SEC moet zijn visie veranderen

Voormalig SEC-voorzitter Gary Gensler stond bekend om zijn vijandige houding tegenover crypto. Hij beschouwde het merendeel van de cryptotokens als effecten, die zich moeten registreren als aandelen. Aangezien een dergelijke registratie in de praktijk vrijwel onmogelijk is, zou Genslers visie in feite neerkomen op een impliciet verbod op crypto in de VS.

Levine vindt deze benadering irritant, omdat ze volgens hem voorbijgaat aan het feit dat er ook experimentele en niet-commerciële crypto-initiatieven bestaan. Daarnaast zorgt de dubbele aard van crypto, als zowel nuttig hulpmiddel als investeringsinstrument, voor veel verwarring op het gebied van regelgeving.

Matt Levine stelt dat de SEC de meest geschikte instantie is om toezicht te houden op crypto, aangezien veel tokens kenmerken hebben die lijken op effecten. Toch moeten bestaande regels voor effecten worden aangepast, omdat digitale activa niet precies hetzelfde zijn als aandelen.

Voorzitter Paul Atkins heeft laten doorschemeren dat de SEC het mogelijk wil maken om verschillende cryptovaluta te registreren, wat volgens Levine de juiste aanpak is. Zo heeft Atkins onlangs het initiatief ‘Project Crypto’ aangekondigd, dat bedoeld is om de regulering van digitale activa efficiënter te maken.

De huidige SEC-voorzitter heeft daarnaast verduidelijkt dat het merendeel van de cryptotokens volgens hem geen effecten zijn. Kortom, de SEC lijkt steeds vriendelijker te worden tegenover crypto nadat Gensler vertrokken is.

Wat betekent dit voor crypto?

Deze koerswijziging van de SEC komt op een moment waarop de institutionele interesse in crypto sterker is dan ooit. Steeds meer CTO’s en vermogensbeheerders willen digitale activa opnemen in hun portefeuilles, terwijl ook kleinere beursgenoteerde bedrijven actief investeren in Bitcoin en Ethereum. Tegelijkertijd zorgen initiatieven zoals ‘Project Crypto’ voor een duidelijker regelgevend kader. Daarmee ontstaat er eindelijk ruimte voor een volwassen, gereguleerde markt waarin innovatie niet langer wordt tegengehouden. Wat dit betekent voor de sector? Meer duidelijkheid, institutionele investeringen en groeiend vertrouwen binnen crypto.

