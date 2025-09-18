De SEC crypto afdeling heeft een historische stap gezet. De toezichthouder steunt het voorstel van Nasdaq, CBOE en NYSE om de regels voor een crypto ETF sterk te vereenvoudigen. Daarmee komt een einde aan jarenlange vertraging en onzekerheid. Voor investeerders en de markt kan dit een keerpunt zijn in de bredere crypto adoptie.

Nieuwe regels crypto regulering maken pad vrij voor snelle goedkeuring

Tot nu toe moest elke aanvraag voor een crypto ETF apart door de SEC worden beoordeeld. Dat proces duurde maanden, soms jaren en eindigde vaak in een afwijzing. Met de nieuwe regels krijgen beurzen de mogelijkheid om fondsen te noteren via één generiek kader. Dat verkort de doorlooptijd van ruim 240 dagen naar hooguit 75 dagen.

🚨 BREAKING: The SEC just approved generic listing standards for spot crypto ETFs under the ’33 Act. No more one-off filings—if a token has futures trading on Coinbase (12–15 coins incl. $HBAR, $BTC, $ETH, $SOL), it qualifies. This streamlines ETF launches, boosts liquidity,… pic.twitter.com/q5h2BKXuM9 — FinancialPress.com (@FinancialPress_) September 17, 2025

Volgens analisten betekent dit dat de eerste fondsen buiten Bitcoin en Ethereum eindelijk kunnen worden gelanceerd. Vooral aanvragen rond Solana en XRP lijken kansrijk. De SEC crypto aanpak wordt daarmee flexibeler, zonder dat het toezicht verloren gaat.

Impact op de crypto markt

Het belang van deze beslissing kan moeilijk worden overschat. Een ETF haalt crypto uit de schaduw van beurzen en maakt het toegankelijk via reguliere aandelenplatformen. Voor pensioenfondsen en vermogensbeheerders vervallen juridische barrières en compliance issues.

Elke goedgekeurde crypto ETF betekent nieuwe instroom van kapitaal. Dat vergroot de liquiditeit en geeft het onderliggende token extra legitimiteit. Deze dynamiek zagen we al bij de Bitcoin ETF’s in 2024, die in korte tijd miljarden aantrokken. De verwachting is dat eenzelfde effect nu ook bij andere tokens zichtbaar wordt. Voor de geïnteresseerden hebben we een lijst samengesteld met crypto’s die gaan stijgen in Q4.

SEC crypto en de weg naar regulering

SEC voorzitter Paul Atkins benadrukte dat de beslissing past binnen een bredere strategie. Het doel is innovatie stimuleren, maar wel onder duidelijke kaders. “Door generieke standaarden te hanteren, behouden we bescherming voor investeerders, terwijl we de markt ruimte geven om te groeien,” aldus Atkins.

We will make sure the next chapter of financial innovation is written right here in America. Watch highlights from my speech launching Project Crypto at @A1Policy. pic.twitter.com/euqY9samPt — Paul Atkins (@SECPaulSAtkins) August 4, 2025

Daarmee krijgt de discussie over crypto regulering een nieuwe dimensie. Waar de SEC jarenlang vooral blokkeerde, lijkt er nu ruimte te ontstaan voor samenwerking met de sector. Analisten zien dit als een teken dat de VS eindelijk een proactief beleid omarmt, in plaats van ad-hoc besluiten.

Voordelen voor investeerders

Voor beleggers biedt de nieuwe situatie meerdere voordelen. Toegang wordt makkelijker. Een ETF kan gewoon via een bestaande effectenrekening worden gekocht. Daarnaast zorgen strikte rapportage eisen voor meer transparantie. Beheerders moeten hun holdings openbaar maken en voldoen aan compliance regels.

Een ander voordeel is liquiditeit. Doordat ETF’s grote hoeveelheden tokens inkopen en veilig opslaan, neemt het handelsvolume toe. Dat verkleint de kans op extreme koersbewegingen, al blijft volatiliteit een gegeven in crypto.

Crypto verwachting in 2025

De vraag wat deze crypto verwachting betekent voor de komende maanden is duidelijk. De kans is groot dat we een golf aan nieuwe producten zien. Naast Solana en XRP liggen ook Cardano, Polygon en Litecoin klaar om in ETF vorm de markt op te gaan.

Voor de bredere crypto adoptie is dit cruciaal. Toegang via gereguleerde kanalen verlaagt de drempel voor miljarden aan institutioneel kapitaal. Daarmee komt crypto dichter bij de status van volwaardige beleggingscategorie naast aandelen, obligaties en grondstoffen.

Kritische kanttekeningen

Toch klinkt er ook voorzichtigheid. Niet elke analist is ervan overtuigd dat de nieuwe regels alleen maar positief zijn. Sommigen wijzen erop dat een snelle toestroom van ETF’s juist kan leiden tot oververhitting. Anderen benadrukken dat de classificatie van tokens als commodity of security nog steeds gevoelig ligt.

Ook blijft de rol van de SEC crypto toezicht scherp in beeld. Mocht de markt excessief reageren, dan is het niet ondenkbaar dat de regels opnieuw worden aangescherpt. Voorlopig lijkt het echter positief, zeker nu de Amerikaanse politiek signalen afgeeft dat innovatie in digitale assets prioriteit krijgt.

Een keerpunt voor de crypto markt

Met de steun van de SEC voor de plannen van Nasdaq, CBOE en NYSE is een grote barrière weggenomen. De komst van generieke regels maakt het eenvoudiger, sneller en voorspelbaarder om een crypto ETF te lanceren. Voor de markt betekent dit meer vraag, meer legitimiteit en een nieuwe fase in de strijd om massale crypto adoptie.

De komende maanden worden spannend. Als de eerste fondsen live gaan, zal duidelijk worden hoeveel kapitaal richting altcoins vloeit en hoe sterk de koersreactie uitpakt. Voor investeerders is dit niet alleen een technische verandering, maar een teken dat crypto definitief zijn plek opeist binnen de financiële wereld.

