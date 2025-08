De Amerikaanse beurswaakhond SEC legt de nadruk op nieuwe, liberale crypto regulering met ‘Project Crypto’. Dit kan mogelijk een keerpunt zijn voor DeFi, Tokenized securities en Amerikaanse crypto exchanges. Mogen we binnenkort een nieuwe bull run verwachten bij Bitcoin en grote altcoins?

SEC kondigt nieuwe crypto regulering aan

In een uitgebreide speech kondigde Paul Atkins, voorzitter van de Amerikaanse beurswaakhond SEC, gisteren aan nieuwe crypto regulering in te willen voeren. ‘Project Crypto’, zoals de weinig fantasievolle naam luidt, moet volgens de bestuurder “De poolster worden die president Trumps historische pogingen om de VS de ‘Crypto Capital of the World’ te maken ondersteunt.”

Thank you, @A1Policy, for hosting me today to discuss “Project Crypto,” which will be the SEC’s north star in aiding the President in his efforts to make America the “crypto capital of the world.” Thread 🧵⬇️ — Paul Atkins (@SECPaulSAtkins) July 31, 2025

Om concreet beleid gaat het op dit moment nog niet, wel een nieuwe denkrichting binnen de overheidsinstantie. Hieruit moeten vervolgens ook nieuwe crypto reguleringen voortvloeien. Daarbij moet er volgens Atkins vanuit een holistisch perspectief gekeken worden naar het on-chain brengen van bestaande financiële markten.

Atkins vervolgt: “Ik heb het uitvoerend bestuur de opdracht gegeven verouderde regels en reguleringen up-to-date te maken om de ware potentie van on-chain software systemen in onze investeringsmarkt tot wasdom te laten komen.” Daarbij legt Atkins uit dat wat hem betreft tussenpersonen, die binnen crypto niet langer nodig zijn, ook wat de SEC betreft niet langer verplicht worden.

Prioriteit nieuwe crypto regulering

Binnen project crypto zal de aandacht van de SEC in eerste instantie uitgaan naar tokenized securities, zoveel valt uit de toespraak van Atkins op te maken. In zijn speech geeft hij aan dat zowel grote ondernemingen op Wall Street als techfirma’s in Silicon Valley bij de SEC ‘in de rij staan’ met aanvragen voor tokenisation. Crypto reguleringen binnen de VS zorgen er volgens Atkins echter voor dat ze naar offshore partners vertrekken, tot grote ergernis van de voorzitter van de SEC. Atkins benadrukt dat hij zijn staff heeft gevraagd samen te werken met aanvragers van tokenised securities, om hier een verlichting van de regeldruk te bieden.

Een tweede prioriteit van de nieuwe crypto regulering van de SEC zal het faciliteren van zogenaamde ‘Super-Apps’ zijn. Dit zijn applicaties waarop verschillende soorten investeringen, zoals crypto, forex, futures en obligaties gezamenlijk aangeboden worden. Atkins stelt het als volgt: “Een effectenbemiddelaar zou de mogelijkheid moeten hebben om onder hetzelfde dak met één enkele licentie veel verschillende producten en diensten aan te bieden.” Met het oog daarop is het bestuur gevraagd om een regulatoir framework te ontwikkelen dat het mogelijk maakt non-security crypto assets en crypto asset securities gezamenlijk te traden.

Hangt nieuwe bull run in de lucht?

Richting het einde van zijn speech noemt Atkins innovatie en ondernemerschap de motoren van de Amerikaanse economie. Hij benadrukt dat, onder zijn leiderschap bij de SEC, de commissie haar best zal gaan doen om de ‘bouwers van het land’ te ondersteunen. In plaats van hen lastig te vallen met bureaucratie en regelgeving die niet op maakt gemaakt is.

Hoewel er geen beelden zijn vrijgegeven, valt het te vermoeden dat op de burelen van veel crypto-ondernemingen op de tafels gedanst werd. Nu ook de Amerikaanse beurswaakhond volledig voor crypto gevallen is, kan er een enorme run op (bijvoorbeeld) tokenized securities ontstaan: meer bedrijven zullen deze beursproducten aan willen bieden, waardoor er ook meer geld on-chain zal verschijnen.

Daarmee valt een bull run op de grootste protocollen van tokenized securities niet uit te sluiten: voor de altcoins Stellar, ChainLink en Hedera zou dit goed nieuws zijn, aangezien ze mogelijk het meest zullen profiteren. Hedera verwelkomde de woorden van Atkins in ieder geval met open armen, zo bleek uit hun post op X.

🏛️ Chairman @SECPaulSAtkins @SECGov just flipped the switch. Welcome, Project Crypto 🇺🇸 A clearer path is taking shape for builders, investors, and innovators. Now’s the time to engage, contribute, and help shape what comes next. @WhiteHousehttps://t.co/muWU4fXgRK pic.twitter.com/40m0o2ywTV — Hedera (@hedera) July 31, 2025

Ook grote crypto exchanges (die graag super apps willen aanbieden) als Binance en ByBit zouden mogelijk op een grote toeloop dankzij de nieuwe regulering kunnen rekenen.

Daarnaast kunnen grote altcoins meeprofiteren, aangezien ze vaak de L1 zijn waarop RWA protocollen gebaseerd zijn. Ook voor Ethereum, Solana en (bijvoorbeeld) TRON is de nieuwe crypto regulering van de SEC goed nieuws. Een eventuele stijging van deze grote altcoins zou ook een bull run op de kleinste crypto kunnen veroorzaken, aangezien traders graag hun rendementen herinvesteren in nieuwe cryptomunten.

Atkins is duidelijk in zijn speech: de nieuwe crypto regulering komt er, en het is hem er alles aan gelegen om de markt te ondersteunen. Daarmee lijkt een bull run op crypto onvermijdelijk. Door nu te investeren, ben je er nog op tijd bij.

