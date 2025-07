SharpLink heeft voor maar liefst $295 miljoen aan Ethereum gekocht meer dan het totale aantal nieuwe ETH dat de afgelopen maand is uitgegeven. Deze megadeal trekt wereldwijd de aandacht van investeerders en voedt het optimisme rondom de koers van ETH. Terwijl de uitgifte van nieuwe Ethereum op een historisch dieptepunt staat, vergroot deze forse aankoop de druk op het aanbod én de verwachting dat een nieuwe rally op komst is.

De timing van de aankoop is opvallend. Terwijl veel beleggers nog wachten op richting in de markt, zet SharpLink een gedurfde stap. Het signaal is duidelijk: er heerst opnieuw vertrouwen in Ethereum als hoeksteen van de cryptomarkt. En dat blijft niet onopgemerkt, zeker niet in een periode waarin institutionele bewegingen vaak de toon zetten voor wat komen gaat.

Ethereum-uitgifte op historisch laag niveau

Ethereum werkt sinds de Merge met een deflatoir model. Dat betekent dat het netwerk een deel van de transactiekosten verbrandt, waardoor het aanbod daalt in plaats van stijgt. Vooral in drukke periodes krimpt het aantal nieuwe ETH sneller dan ooit. Afgelopen maand kwamen er slechts 72.000 nieuwe ETH in omloop, een opvallend laag cijfer dat aantoont hoe beperkt het aanbod is geworden.

De aankoop van SharpLink valt daardoor extra op. Het bedrijf haalde in één keer meer ETH binnen dan er in die hele maand is gecreëerd. Zo’n grote greep uit een steeds schaarser wordende voorraad zet direct druk op de circulatie en trekt de aandacht van zowel handelaren als lange termijn investeerders.

Waarom deze aankoop indruk maakt

Institutionele investeerders kiezen hun momenten zorgvuldig. SharpLink pakt uit met deze forse aankoop vlak na een periode van consolidatie in de markt. Terwijl veel beleggers nog twijfelen over richting en sentiment, zet SharpLink vol in op Ethereum.

Deze actie straalt vertrouwen uit, zeker in combinatie met de beperkte uitgifte en de terugkerende belangstelling voor Layer-1 blockchains.

Impact op het marktsentiment

De timing van de investering werkt als katalysator voor optimisme onder traders en analisten. Ethereum schommelt al langere tijd rond de grens van 3900 dollar. Grote aankopen zoals deze zorgen regelmatig voor extra vaart in de markt.

Eerdere pieken, zoals het hoogtepunt van 4800 dollar in 2021, blijven vers in het geheugen. Steeds meer beleggers kijken nu vooruit naar de grens van 10.000 dollar als volgende mijlpaal.

Ethereum blijft relevant in het multichain-tijdperk

Ondanks de opkomst van concurrenten zoals Solana en Base blijft Ethereum stevig overeind als toonaangevend smart contract-platform. Veel kapitaalstromen keren telkens terug naar ETH wanneer de markt op zoek gaat naar kwaliteit en stabiliteit.

De toegenomen ETF-activiteit, dalende uitstroom van beurzen en stijgende staking-cijfers bevestigen die trend. Ethereum blijft dus meer dan ooit een fundament binnen de crypto-economie.

