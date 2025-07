SharpLink-CEO Joe Lubin heeft zich naar voren geschoven in de race om Ethereum-treasury’s te beheren. Zijn bedrijf bouwt aan een alternatief voor traditionele kapitaalstructuren binnen crypto, waarbij DAO’s hun schatkist via externe partijen effectiever kunnen laten beheren.

Daarmee raakt Lubin aan een belangrijk thema in Ethereum’s volgende groeifase: het professioneel en strategisch beheren van decentrale reserves. Deze stap is niet alleen opvallend vanwege Lubins verleden bij ConsenSys, maar ook vanwege de timing. Terwijl ETH zich beweegt rond de grens van $3500, duiken er steeds meer discussies op over de mogelijkheid dat Ethereum richting $10.000 stijgt in de komende fase.

🟢 BREAKING SΞR NEWS: Bitmine Immersion Technology $BMNR purchases 137,515 ETH and overtakes SharpLink Gaming to become the #1 holder in the SΞR with a massive 300,657 ETH.

Tom Lee vs Joe Lubin – the $ETH accumulation race is on. pic.twitter.com/9SpONxIPm6

— fabda.eth (@fabdarice) July 17, 2025