De Shiba Inu koers bleef de afgelopen drie maanden vrijwel continu zijwaarts bewegen. Terwijl de meeste vooraanstaande crypto tokens zoals Bitcoin en Ethereum sterk presteerden, steeg de SHIB-prijs slechts licht. Op jaarbasis staat de munt nog steeds in de min. Kan de SHIB koers binnenkort uit dit patroon breken?

De Shiba Inu koers zit vast door profit taking

On-chain data laat zien waarom de SHIB koers in een nauwe band bleef. Het percentage tokens in winst staat rond 24%. Bij hogere waarden rond 37% nemen de profit takers vaak de overhand. Bij de lagere niveaus rond 19% ontstaan juist vaker bodemstructuren.

Dat het percentage nu tussen deze grenzen staat, verklaart de zijwaartse fase van SHIB. Een deel van de holders verkoopt bij kleine prijsstijgingen, terwijl er onvoldoende verliezen zijn om nieuwe kopers aan te trekken. Dit evenwicht hield de koers maandenlang in dezelfde range.

Technische analyses versterken dit beeld. Op de 4-uurs handelsgrafiek vormde de Shiba Inu koers een hogere top, terwijl de Relative Strength Index (RSI) juist een lagere top neerzette. Deze bearish divergentie betekent dat de kopers de prijs weliswaar omhoog brachten, maar dat hun kracht afnam toen de verkopers steeds actiever werden.

Een afname van exchange withdrawals wijst op zwakke vraag

Een tweede signaal komt van de Exchange Withdrawing Addresses metric. Dit cijfer telt hoeveel unieke wallet adressen tokens van exchanges weghalen, vaak een teken dat ze hun munten buiten exchanges om willen holden.

Dit aantal is tot 452 adressen gedaald, het laagste punt in een jaar. Minder wallet adressen die tokens weghalen betekent dat er nauwelijks nieuwe kopers bijkomen. Ondanks dat de SHIB koers dicht bij cyclische bodems noteert, lijkt de interesse van traders en investeerders erin beperkt.

De Shiba Inu koers blijft hierdoor bijzonder kwetsbaar. Zonder een duidelijke groei in koopinteresse en met een afnemende kracht van de bulls, blijft de kans groot dat de bears het initiatief houden. Zonder brede markt­vraag neemt de neerwaartse druk verder toe.

