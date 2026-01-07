De meme coins knallen januari in. DOGE, PEPE en SHIB trekken de aandacht weg bij Bitcoin. De Dogecoin koers en Shiba Inu koers schoten omhoog, terwijl de rest van de markt vooral achteraan stond te kijken. Dit voelt als een nieuwe meme run, maar het blijft kwetsbaar als iedereen tegelijk instapt.

De meme coins die de toon zetten in januari

De meme coin hoek van de markt werd ineens weer heet. De GMCI Meme Index laat een totale marktwaarde van $33,8 miljard zien, met ongeveer $5,9 miljard aan volume in 24 uur. Dat zijn cijfers die je meestal pas ziet als traders weer zin krijgen in risico.

Dat risico zie je meteen terug in de winnaars. DOGE, PEPE en SHIB doen het goed en BONK lift mee. Met dubbele cijfers van DOGE +30%, PEPE +17%, SHIB +8% en BONK +11% in korte tijd. Zodra dat gebeurt, gaat het snel. Mensen zien groen, stappen in en de hype groeit vanzelf. Deze rally wordt gesteund doordat Amerika 8 miljard USD in de economie injecteert.

Dogecoin koers springt op al beste meme coin, maar moet door één lastige zone heen

De Dogecoin koers liet een stevige push zien. Op de 4 uursgrafiek zie je dat de koers eerst hard omhoog ging, en daarna begon te twijfelen rond een bekende zone. Dat is normaal na zo’n snelle stijging.

Als DOGE niet doorzet, krijg je vaak eerst zijwaartse bewegingen. En daarna een dip die ineens sneller gaat dan mensen willen. Dat is het meme spel. Het gaat hard omhoog, maar afkoelen gaat ook snel. Daarom hebben we voor de liefhebbers een lijst samengesteld met welke crypto’s gaan stijgen.

Shiba Inu koers loopt mee, maar dit is nog geen rustige trend

De Shiba Inu koers ging ook omhoog en liet een duidelijke impuls zien. Op de 4 uursgrafiek zie je vaak hetzelfde patroon. Een harde move, daarna winstneming en dan een fase waarin de markt beslist of het nog een keer door kan.

Belangrijk detail is dat je bij SHIB geregeld ziet dat stijgingen vooral komen door “meelopen” met de sector. Dus niet omdat er ineens iets nieuws in het project is veranderd, maar omdat meme coins als groep gekocht worden.

Cryptomarkt schuift naar de beste meme coin omdat Bitcoin vooral zijwaarts gaat

De cryptomarkt werkt vaak in golven. Als Bitcoin weinig richting heeft, gaan traders op zoek naar actie. En die actie vind je sneller bij meme coins dan bij grote coins die rustig bewegen.

Dat verklaart ook waarom deze rally nu zo hard kan gaan. Geld dat normaal wacht op een Bitcoin move, zoekt nu snelle winsten. Meme coins zijn daar perfect voor, omdat ze sneller reageren op hype en momentum.

Maar precies dat maakt het ook gevaarlijk. Als Bitcoin ineens scherp beweegt, draaien veel traders meteen terug. Dan wil iedereen tegelijk uitstappen.

Wat gaat crypto doen als iedereen op dezelfde trade zit?

Als iedereen dezelfde coins koopt, krijg je een “crowded trade”. Dan kan een kleine tik al genoeg zijn om een kettingreactie te starten.

Gaat Bitcoin omhoog en blijft het rustig, dan kan de meme run nog even doorrollen. Krijgt Bitcoin een klap, dan zijn meme coins vaak de eerste die hard terugvallen. Niet omdat ze slecht zijn, maar omdat ze het meest volatiel zijn.

Op zoek naar de beste meme coin

In een rally gaat iedereen op zoek naar de beste meme coins. En precies dan duiken de “volgende 10x”-verhalen op. Dat hoort bij dit soort fases.

Wat je wél kunt zeggen zonder sprookjes is dat zodra DOGE en PEPE al hard zijn gegaan, kijken traders vaak naar de volgende namen in de lijst. Coins die nog kleiner zijn, maar wel ineens volume en aandacht krijgen. Dat kan werken, maar het blijft een snelle markt. En in een snelle markt wint vaak niet de beste coin, maar de beste timing.

