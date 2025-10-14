Shiba Inu laat opnieuw een lichte opleving zien, nadat het handelsvolume met ongeveer 17% toenam tot ruim $380 miljoen. De SHIB prijs steeg circa 3% in de afgelopen 24 uur. In de voorbije week daalde SHIB met 13,63%, en over de maand met 20,92%. Ondanks deze koersdalingen blijft de prijs ruim boven eerdere dieptepunten. Zal de Shiba Inu koers binnenkort verder stijgen?

Shiba Inu koers: belangrijke niveaus om in de gaten te houden

De Shiba Inu prijs blijft dicht bij het belangrijkste steungebied rond $0.00001020. Dat niveau fungeerde de afgelopen week meerdere keren als keerpunt. De eerstvolgende weerstandszone ligt iets boven $0.00001110. Een doorbraak daarboven kan volgens marktvolgers ruimte openen richting een oude accumulatiezone, die in eerdere handelsfases veel activiteit liet zien.

Ook op de grafiek van SHIB/USDT valt een patroon op dat door Shib Spain werd gedeeld. De koers vormde een descending triangle, een structuur die vaak voorafgaat aan een grotere koersbeweging.

SHIB bewoog zich dicht bij de bovenrand van dit patroon, wat erop wijst dat een beslissend moment nadert. Als de koers boven de diagonale trendlijn sluit, kan dat wijzen op een hervatting van de opwaartse trend.

ShibArmy houdt vertrouwen in koersherstel

De community achter Shiba Inu, de zogenoemde ShibArmy, bleef actief aanwezig op X en in on-chain discussies. Hun betrokkenheid speelt al jaren een belangrijke rol in de ontwikkeling van het project. Community-initiatieven zoals burncampagnes en liquiditeitsacties wisten tijdens eerdere fases van marktherstel de interesse in het token opnieuw te vergroten.

$SHIB is recovering. The first target is 1209 which is the former accumulation zone. When market turns positive, SHIB is always one of the first to recover. This is mainly because of the strength of the #ShibArmy. pic.twitter.com/UYLHGQ7tcx — $SHIB KNIGHT (@army_shiba) October 13, 2025

Shiba Inu blijft volgens crypto-analisten daarmee een van de weinige memecoins met een consistente en betrokken gebruikersbasis.

Deze groep ziet SHIB niet enkel als een speculatief handelsinstrument, maar ook als toegang tot een groeiend ecosysteem met eigen DeFi toepassingen, een metaverse project in ontwikkeling en innovatieve samenwerkingen binnen de blockchain technologie en gamingsector.

Bitcoin Hyper ($HYPER)

Bitcoin Hyper ($HYPER) introduceert een revolutionaire stap voorwaarts als de eerste Bitcoin Layer 2 met volledige ondersteuning voor smart contracts. Dankzij de integratie van de Solana Virtual Machine (SVM) kunnen ontwikkelaars razendsnelle en schaalbare dApps bouwen, terwijl transacties worden afgehandeld op Bitcoin Layer 1 voor maximale veiligheid en vertrouwen. Het combineert de kracht van programmeerbaarheid met de robuustheid van het Bitcoin netwerk, zonder concessies.

De $HYPER token speelt een centrale rol binnen het ecosysteem. Het wordt gebruikt voor transactiekosten, staking, stemrecht in de DAO en toegang tot exclusieve dApps. Met behulp van de Canonical Bridge kunnen gebruikers moeiteloos BTC wrappen via non-custodial transfers, waarbij ze op elk moment hun tokens weer kunnen omzetten naar native Bitcoin.

Met al meer dan $4,3 miljoen opgehaald in de presale en een huidige prijs van $0,012375, groeit de community in hoog tempo. Het project kiest bewust voor transparantie: geen private verkooprondes of voorkeursdeals, alleen een eerlijke distributie. Door nu in te stappen, profiteer je niet alleen van aantrekkelijke staking rewards, maar ook van de gunstige instapprijs, die zal stijgen naarmate de presale vordert.

Doe mee aan de crypto presale en claim je $HYPER vandaag!

Nu naar de Bitcoin Hyper presale