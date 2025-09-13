Shiba Inu koers stijgt 5,7% en nadert $0,00001599 weerstand

De Shiba Inu koers steeg de afgelopen 24 uur met ongeveer 5,7% en noteerde rond $0,00001414. Op weekbasis ging de koers 13,9% omhoog, terwijl de stijging over de afgelopen maand beperkt bleef tot 0,69%. De vraag is nu: kan de Shiba Inu koers door dit niveau breken en verder stijgen?

Belangrijke niveaus voor de Shiba Inu koers

Volgens trader $SHIB KNIGHT ligt het volgende doel rond $0,00001599. Daar bevindt zich een belangrijke weerstand die de koers eerder heeft tegengehouden. Pas bij een doorbraak boven dit niveau ontstaat ruimte richting de bovenkant van de handelsrange.

Aan de onderkant ligt de steunzone rond $0,00001250. Dit niveau heeft de afgelopen weken meerdere keren standgehouden en fungeert als vangnet. De bredere range waarin de Shiba Inu koers zich beweegt loopt tussen ongeveer $0,00001100 en $0,00001900.

Technische context en handelsrange

De recente prijsactie toont dat kopers actiever worden rond de steunzones. Dat kan duiden op een poging om de Shiba Inu koers richting hogere niveaus te brengen. Het patroon blijft echter gebonden aan de bestaande handelsrange zolang de weerstand bij $0,00001599 niet wordt doorbroken.

Deze niveaus worden op de meeste grafieken aangeduid als zones met hoge liquiditeit. Dat betekent dat daar vaak grote orders liggen die de koers kunnen afremmen of versnellen, afhankelijk van het handelsvolume.

Fundamentele factoren achter de beweging

De recente opleving van Shiba Inu wordt niet alleen door technische patronen ondersteund. Er spelen ook fundamentele factoren mee, bijvoorbeeld de Shibarium Layer 2. Het netwerk blijft uitbreiden en trekt nieuwe ontwikkelaars aan. Dit vergroot het gebruik van de blockchain.

Ook zijn er token burns. Door het structureel burnen van tokens daalt het circulerende aanbod, wat op lange termijn de waarde van SHIB kan ondersteunen.

Bitcoin Hyper ($HYPER)

Bitcoin Hyper ($HYPER) introduceert een revolutionaire stap voorwaarts als de eerste Bitcoin Layer 2 met volledige ondersteuning voor smart contracts. Dankzij de integratie van de Solana Virtual Machine (SVM) kunnen ontwikkelaars razendsnelle en schaalbare dApps bouwen, terwijl transacties worden afgehandeld op Bitcoin Layer 1 voor maximale veiligheid en vertrouwen. Het combineert de kracht van programmeerbaarheid met de robuustheid van het Bitcoin netwerk, zonder concessies.

De $HYPER token speelt een centrale rol binnen het ecosysteem. Het wordt gebruikt voor transactiekosten, staking, stemrecht in de DAO en toegang tot exclusieve dApps. Met behulp van de Canonical Bridge kunnen gebruikers moeiteloos BTC wrappen via non-custodial transfers, waarbij ze op elk moment hun tokens weer kunnen omzetten naar native Bitcoin.

Met al meer dan $4,3 miljoen opgehaald in de presale en een huidige prijs van $0,012375, groeit de community in hoog tempo. Het project kiest bewust voor transparantie: geen private verkooprondes of voorkeursdeals, alleen een eerlijke distributie. Door nu in te stappen, profiteer je niet alleen van aantrekkelijke staking rewards, maar ook van de gunstige instapprijs, die zal stijgen naarmate de presale vordert.

Doe mee aan de crypto presale en claim je $HYPER vandaag!

Nu naar de Bitcoin Hyper presale