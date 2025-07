De exchange reserves van Shiba Inu zijn gedaald naar het laagste niveau sinds begin 2023. Analisten zien hierin sterke signalen voor een potentiële koersstijging richting de $0,000030, of zelfs verder. Gaat de SHIB koers na een lange periode van consolidatie eindelijk weer eens stijgen?

Volgens data van CryptoQuant zijn de reserves van SHIB op exchanges gedaald naar een dieptepunt dat sinds januari 2023 niet meer is gezien. Deze metric geeft aan hoeveel SHIB er op exchanges beschikbaar is. De forse daling wijst erop dat grote investeerders (whales) massaal tokens hebben weggehaald van exchanges en deze nu bewaren. Dit soort bewegingen wijzen vaak op langetermijnvertrouwen en het beperken van verkoopdruk.

De laatste keer dat dit gebeurde, volgde een enorme koersbeweging waarbij SHIB in korte tijd ruim 300% steeg en de $0,00003 wist te passeren. De parallellen met die periode geven de community hoop op een herhaling van zo’n rally.

Ook data van IntoTheBlock ondersteunt het bullish scenario. De afgelopen week is het aantal grote transacties met SHIB weer flink gestegen, wat een duidelijk teken is dat whales opnieuw aan het accumuleren zijn. In juni bevond de koers zich nog rond de steun op $0,000010, maar inmiddels is SHIB daar stevig bovenuit gestegen.

Op moment van schrijven noteert SHIB een koers van ongeveer $0,000015, met een stijging van ruim 11% in de afgelopen 7 dagen. Deze opwaartse beweging wordt gesteund door toegenomen handelsvolume en stijgende open interest op futures markten. Wat wijst op hernieuwde interesse onder zowel particuliere als institutionele beleggers.

Interessant genoeg laat Shiba Inu momenteel een correlatie van 0.92 met Bitcoin zien. Deze sterke samenhang betekent dat als BTC zijn opmars richting de $120.000 voortzet, SHIB daar mogelijk sterk van kan profiteren. Historisch gezien liften meme coins als SHIB mee op grote Bitcoin rally’s, vaak met nog hogere procentuele stijgingen.

Gezien deze correlatie verwachten analisten dat de SHIB koers richting $0,000020 kan stijgen in de komende weken. Mits de bullish trend aanhoudt en het sentiment op de cryptomarkt positief blijft.

In a nearer term and by confirmed data, the $0.000032s are levels to come in for $SHIB (Shiba Inu) in response to a bullish divergence.

Just that move itself is over 135% and could be only the start of a larger bullish reversal.#ShibArmy, you there 👀? https://t.co/kAE7699tuD

— JAVON⚡️MARKS (@JavonTM1) July 15, 2025