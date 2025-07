Shiba Inu kan 130% stijgen volgens crypto expert GehavianGoals

De Shiba Inu koers brak deze week overtuigend uit boven de $0,000011 zone. Volgens crypto expert GehavianGoals staat de token aan het begin van een flinke rally. Hij ziet ruimte voor een stijging van maar liefst 130%. De huidige koers van Shiba Inu ligt rond de $0.00001490, wat volgens hem nog maar het begin is.

Na een lange periode van dalingen laat Shiba Inu weer tekenen van leven zien. De bekende $0.000011 support hield stand, ondanks meerdere testen in de afgelopen maanden. Sindsdien is de Shiba Inu koers met ruim 3% gestegen op dagbasis en meer dan 28% op maandbasis.

Deze supportzone werd eerder dit jaar al meerdere keren aangetikt, maar telkens volgde een herstel. Volgens GehavianGoals bevestigt dit dat er sterke vraag is op dit niveau. En juist dat maakt volgens hem de kans op een flinke stijging nu extra groot.

Analist GehavianGoals heeft een duidelijke visie. Hij verwacht dat de Shiba Inu koers naar $0.000033 kan stijgen. Dat is 130% hoger dan de huidige koers. Zijn analyse baseert hij op technische indicatoren zoals hogere bodems, afnemende verkoopdruk en sterk volume rond de supportlijn.

Don’t Forget #ShibaInu , It Will Fly Soon: Analyst GehavianGoals Highlights Path for a 130% $SHIB Rally to $0.0000335.🧵🧵🧵 pic.twitter.com/UmwbyGStQ3

Volgens hem is het sentiment binnen de SHIB community ook weer aan het draaien. Steeds meer handelaren durven opnieuw in te stappen en dat versterkt het momentum.

Hoewel GehavianGoals geen exacte datum noemt, is zijn plan om desnoods “tot twee jaar te blijven zitten” als het nodig is. Hij ziet Shiba Inu als een typische altcoin die in korte tijd hard kan bewegen zodra altcoin season echt losbarst. Voor de liefhebbers hebben we een lijst gemaakt met de beste meme coins om in de gaten te houden tijdens deze rally.

De vraag “kan Shiba Inu 1 euro worden” duikt regelmatig op. Maar volgens de meeste crypto experts is dat geen realistisch scenario, gezien het enorme aantal tokens in omloop. Voor SHIB om ooit 1 euro waard te worden, zou de marktkapitalisatie astronomisch moeten stijgen, veel groter dan die van Bitcoin of Ethereum.

📈 SHIB has officially broken the downtrend! 🐶🔥

After months of consolidation and bear pressure, $SHIB has smashed through the descending resistance line and is now printing strong green candles above $0.000015. 💪

🔹 Volume is up

🔹 Momentum is back

🔹 Whales are buying

🔹… pic.twitter.com/rYhSCwUTRj

— Shiba Inu (@ShibainuCoin) July 18, 2025