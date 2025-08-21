De Shiba Inu koers zakte de afgelopen week met bijna 10%. De SHIB koers staat op dit moment rond $0,00001256. Toch laten belangrijke on-chain indicatoren als de Chaikin Money Flow zien dat traders optimistischer worden. Kan de Shiba Inu prijs hierdoor binnenkort weer verder stijgen?

Shiba Inu koers daalt, terwijl het sentiment stijgt

De Shiba Inu koers staat onder druk, maar de stemming onder traders beweegt de andere kant op. Volgens data van Santiment steeg de weighted sentiment van SHIB naar 1,153, het hoogste punt in zeven dagen.

Deze indicator meet hoeveel berichten er online over een token verschijnen en combineert dat met de toon van die berichten. Een positieve waarde betekent dat er meer bullish dan bearish vermeldingen zijn. Dat is opvallend, omdat de SHIB prijs juist daalde.

Een stijgende weighted sentiment terwijl de Shiba Inu koers zakt, wijst vaak op een bullish divergentie. Traders kopen dan tokens tegen lagere prijzen, wat duidt op vertrouwen in een mogelijk koersherstel.

Kapitaal stroomt terug richting SHIB tokens

Niet alleen het sentiment geeft een gunstig signaal. Ook de Chaikin Money Flow (CMF) van SHIB laat een positief beeld zien. Deze indicator vergelijkt koop- en verkoopdruk door zowel de prijs als handelsvolume mee te nemen.

De CMF van Shiba Inu staat rond 0,04. Dat betekent dat er meer geld het netwerk binnenstroomt dan eruit gaat. Wanneer dit gebeurt terwijl de Shiba Inu koers daalt, duidt dat meestal op een stille accumulatie. Whales en andere investeerders kopen in deze fase vaak tokens op lagere prijsniveaus.

Mogelijke scenario’s voor de Shiba Inu koers

De combinatie van een stijgend sentiment en een positieve CMF laat zien dat het vertrouwen in SHIB terugkeert. Als dit patroon doorzet, kan de Shiba Inu koers herstellen richting hogere niveaus rond $0,000013.

Mocht de verkoopdruk echter opnieuw toenemen, dan ligt er steun rond $0,000012. Deze zone kan bepalen of de SHIB prijs stabiel blijft of verder daalt.

