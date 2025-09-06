Technische analyse: Shiba Inu koers test weerstand bij $0,0000150

De Shiba Inu koers handelde de afgelopen weken in een smalle bandbreedte onder een dalende trendlijn. Op de 4-uursgrafiek is te zien dat de token steun vond rond $0,00001240 en steeds opnieuw tegen dezelfde weerstand aanloopt. Dit niveau is van belang, omdat eerdere pogingen om erboven te komen telkens mislukten. Kan de Shiba Inu koers dit keer wel doorbreken?

Shiba Inu koers test weerstandsniveaus

Volgens technische analyse ligt de eerste grote horde voor de Shiba Inu koers bij ongeveer $0,00001500. Daarboven volgen psychologische niveaus rond $0,00002000 en $0,00002500.

Aan de onderkant is $0,00001200 een belangrijke steun. Wanneer dit niveau wegvalt, kan de koers terugvallen richting $0,00001150, een gebied waar eerder koopdruk zichtbaar was. Tot nu toe blijft de Shiba Inu koers boven deze grens en dat geeft volgens verschillende analisten aan dat er nog vraag aanwezig is.

Technische signalen wijzen op aankopen

Volumegegevens laten zien dat er eerder sprake is van kopen dan van verkopen. Dit wordt ook wel accumulatie genoemd. Traders interpreteren dit vaak als een teken dat grotere partijen, ook wel whales genoemd, posities innemen in aanloop naar een mogelijke beweging.

Daarnaast houdt de SHIB koers stand boven eerder geteste steunzones, wat erop wijst dat bears er tot nu toe niet in slagen de prijs verder naar beneden te duwen. Dit samenspel van hogere volumes en het vasthouden van steun maakt de huidige situatie technisch bullish.

Ontwikkelingen binnen de Shibarium ecosystem

Naast de grafieken speelt de ontwikkeling van de Shibarium blockchain een rol waarom Shiba Inu volgens sommige analisten bullish lijkt. Dit netwerk moet zorgen voor snellere transacties en lagere kosten. Tegelijkertijd lopen er initiatieven om tokens structureel te burnen. Token burns verminderen de circulerende voorraad en kunnen de schaarste vergroten.

On-chain data toont bovendien dat sommige grotere wallets de afgelopen weken Shiba Inu tokens hebben gekocht. Hoewel dit geen garantie geeft voor de toekomst, laat het wel zien dat er vertrouwen is bij bepaalde investeerders.

