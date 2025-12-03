Solana ($SOL) stijgt vandaag 10% naar $143 na een doorbraak boven een hardnekkige trendlijn. Sterke ETF-instroom, oplopende futures-activiteit en groeiende on-chain adoptie versterken het herstel en zetten de markt aan tot hernieuwd optimisme richting hogere koersniveaus. In dit artikel gaan we hier dieper op in.

Solana explodeert 10% naar $143

Solana noteert vandaag rond $143, een stijging van 10%, nadat de koers boven een dalende trendlijn is gebroken die sinds begin november elke opleving heeft tegengehouden. Deze doorbraak geeft kopers voor het eerst in weken een duidelijk technisch voordeel.

Op de 4-uursgrafiek is te zien dat Solana boven de dalende trendlijn is uitgebroken en nu richting de 200-daagse Exponential Moving Average (EMA) rond $149 beweegt. Dat niveau vormt de eerste belangrijke weerstandzone. De 20, 50, 100 en 200 EMA’s rond respectievelijk $135, $138, $141 en $149 liggen inmiddels in een configuratie die een stijgend kanaal ondersteunt, waarbij vooral de 20-daagse EMA duidelijk begint op te buigen.

De Parabolic SAR-punten zijn onder de koers verschenen, wat voor het eerst sinds eind november een bullish momentum bevestigt. Kopers hebben het niveau rond $125 stevig verdedigd en daar een hogere bodem gevormd, wat nu als basis dient voor de recente uitbraak. Daarnaast ondersteunen ETF’s dit hernieuwde momentum.

ETF instroom van $45 miljoen triggert rally vandaag

De crypto-gerichte ETF’s van Vanguard, waaronder Bitcoin, Ethereum, Solana en Ripple, zorgen voor nieuwe beweging in de cryptomarkt. Solana ziet vooral een duidelijke opleving in institutionele vraag: op dinsdag kwam er $45,77 miljoen binnen aan netto-instroom, tegenover een netto-uitstroom van $13,55 miljoen op maandag. Een stijging in ETF-instroom vergroot doorgaans de kans op verder herstel en versterkt het vertrouwen van beleggers.

Parallel aan deze toegenomen institutionele vraag stijgt ook de blootstelling in Solana-derivaten, doordat beleggers speculeren op verder herstel. Volgens CoinGlass bedraagt de Solana futures Open Interest (OI) $7,26 miljard, een stijging van 6,75% in de afgelopen 24 uur. Dit wijst op meer kapitaal dat risico neemt binnen de derivatenmarkt.

Op de blockchain zelf valt eveneens een positieve trend op. De Total Value Locked (TVL) op Solana steeg de afgelopen 24 uur met 9,33% naar $9,01 miljard. Een stijging in TVL laat zien dat gebruikers meer kapitaal op het netwerk vastzetten, wat duidt op hogere activiteit en sterkere adoptie.

Daarnaast nam de stablecoin liquiditeit op Solana met meer dan 13% toe in de afgelopen week, tot $15,18 miljard. Laten we het technische plaatje verder uitzoomen om te beoordelen hoe de koersverwachting van Solana eruitziet.

Wat gaat Solana doen?

De grafiek op de daily geeft een breder beeld van de marktstructuur. Solana noteert nog steeds onder de belangrijke weerstandszone rond $155, een niveau dat eerder leidde tot sterke verkoopdruk en neerwaartse uitbraken. De Supertrend-indicator ligt eveneens in deze zone, wat betekent dat dit de eerste grote omkeerzone is na de recente uitbraak boven de dalende trendlijn.

Een overtuigende sluiting boven $155 zou de structuur draaien en de weg openen richting $180. Daarboven ligt een grotere weerstand rond $214, het gebied waar de koers eerder consolideerde voordat de daling in september inzette.

Zolang dat niet gebeurt, blijft het bredere koersbeeld corrigerend. De RSI staat op 48, wat wijst op een neutrale positie met ruimte voor verdere stijging als het momentum aantrekt.

PepeNode ($PEPENODE) biedt nieuwe presale kans

Naast Solana verschuift de aandacht van early investors steeds vaker naar opkomende crypto, waarbij PepeNode ($PEPENODE) opvallend in beeld komt. Het concept is simpel: gebruikers verdienen $PEPENODE door het netwerk te ondersteunen, vergelijkbaar met light mining maar zonder zware hardware. Daarnaast kunnen holders ook tokens verdienen door te staken. Dit geeft op het moment van schrijven een APY van 576%. Tokens kosten op het moment van schrijven $0,0011778.