Solana ($SOL) zakt verder naar $126 en steeds meer analisten vragen zich af of een terugval tot $90 vóór eind 2025 mogelijk wordt. De combinatie van sterke verkoopdruk, dalende open interest en wereldwijde marktpaniek vergroot de kans op een diepere neerwaartse trend.

In dit artikel gaan we hier dieper op in en bekijken we wat dit betekent voor de koersverwachting van Solana.

Solana koers analyse: SOL zakt naar $126

Solana handelt rond $126 onder zware verkoopdruk. Maandag noteerde de munt een intraday-verlies van 5%, waarmee dit de vijfde opeenvolgende rode dag op de grafiek is.

Zo verliest SOL snel investeerdersinteresse tijdens de bredere crypto-verkoopgolf. Bitcoin ($BTC) zakte onder $87.000, wat leidde tot meer dan $600 miljoen aan liquidaties binnen 24 uur in de gehele markt.

Volgens CoinGlass is de Open Interest (OI) voor SOL-futures, de totale nominale waarde van alle openstaande contracten, in de afgelopen 24 uur met 6,17% gedaald naar $7,00 miljard. Deze afname in kapitaalblootstelling laat zien dat beleggers minder risicobereid zijn, wat de angst in de markt vergroot.

In lijn met deze risk-off houding draaide de OI-gewogen funding rate maandag negatief naar -0,0055%, een teken dat bears meer vertrouwen krijgen. Bovendien werden er in 24 uur voor $31,88 miljoen aan longposities geliquideerd, tegenover slechts $2,99 miljoen aan shortposities. Dit benadrukt de sterke bearish dominantie die vooral de optimistische traders hard heeft geraakt.

Japanse rente schokt cryptomarkt

De recente cryptocrash wordt vooral veroorzaakt door uitspraken van Kazuo Ueda, de gouverneur van de Bank of Japan (BOJ), op 1 december. Ueda hintte daarbij op een verdere renteverhoging in december, waarbij hij aangaf dat de BOJ de beleidsrente waarschijnlijk zal verhogen op basis van ontwikkelingen in de economie, inflatie en de financiële markten.

Als gevolg hiervan stegen de rendementen op Japanse staatsobligaties sterk: de 30-jarige, 10-jarige en 2-jarige rente bereikten hun hoogste niveaus sinds 2008. De 20-jarige staatsrente (JP20Y) schoot zelfs omhoog naar 2,888%, het hoogste niveau sinds 1999.

De stijgende Japanse rentes en de versterkende yen kunnen leiden tot het afbouwen van carry trades. Dit is riskant voor wereldwijde markten, omdat grote institutionele beleggers, zoals hedgefondsen, goedkoop in yen lenen om risicovolle bezittingen te kopen.

De crash van Bitcoin, Solana en de bredere cryptomarkt werd veroorzaakt door paniek over een mogelijk massaal afbouwen van yen carry trades. Wereldwijd is ongeveer $20 biljoen aan marktposities afhankelijk van deze strategie. Een snelle unwind kan niet alleen aandelenmarkten raken, maar ook Bitcoin en andere crypto’s hard doen dalen.

Koers crash naar $90 voor eind 2025?

Solana staat op het punt een bearish Marubozu-kaars te vormen op de daily, na een daling van 5% op maandag. De kortetermijn daling van de afgelopen vijf dagen heeft de winst van de week ervoor volledig weggevaagd en test opnieuw het support rond $126, dat samenvalt met de low van 22 juni.

Als SOL onder $126 sluit, kan de daling zich uitbreiden richting de low van 11 maart op $112, gevolgd door het niveau van $90 dat op 7 april werd gevormd.

De Relative Strength Index (RSI) staat op 33 op de daily en blijft sinds begin oktober onder de midlijn. Wanneer de RSI in de buurt van de ‘oversold’ grens rond 30 blijft hangen, kan Solana verdere verkoopdruk ervaren.

Hoewel de RSI op een neerwaartse trend wijst, blijft de Moving Average Convergence Divergence (MACD) nog boven de signaallijn. Dit duidt op een lichte bullish bias. Mocht de MACD echter onder de rode signaallijn kruisen, dan bevestigt dat een vernieuwde bearish trend en wordt een verkoopsignaal geactiveerd.

Aan de bovenkant kan een mogelijke rebound vanaf $126 Solana weer richting het psychologische niveau van $150 duwen.

PepeNode duikt op als sterk alternatief voor Solana

Terwijl Solana onder druk staat door toenemende verkoopstress en technische verzwakking, kijken beleggers steeds meer naar opkomende crypto die wél groei laten zien.

Een opvallende nieuwkomer is PepeNode ($PEPENODE), een nieuwe ‘mine to earn’-crypto. Het project heeft geen last van het huidige bearish momentum in de markt, omdat de token momenteel in presale wordt aangeboden tegen een vaste prijs van $0,0017131. Bovendien kunnen holders passief rendement opbouwen door hun $PEPENODE te staken, waarbij de APY met 578% uitzonderlijk hoog ligt.