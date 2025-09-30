Solana kende opvallende koersbewegingen nadat er voor ruim $35 miljoen aan tokens van exchanges werd gehaald. Deze uitstroom wijst op aankopen door holders, waardoor de verkoopdruk afneemt. Tegelijkertijd bouwt zich spanning op rond de zones van $205 en $215, waar veel leveraged posities dreigen te worden geliquideerd. Wat betekent dit voor de Solana koers?

Solana koers houdt zich aan stijgende trend

De SOL koers beweegt nog altijd binnen een stijgend patroon dat al enkele maanden zichtbaar is. Toen de prijs kortstondig onder $210 zakte, werd de trendlijn opnieuw getest. Vanuit de regio rond $200 veerde de SOL koers sterk op, waarmee de bulls hun positie verdedigden.

Traders richten hun blik vooral op de bovenkant van dit patroon. Daar liggen de niveaus rond $260 en $300 als volgende technische doelen. De bears focussen zich juist op de onderkant van de zone bij $190.

Binance data laat grote longposities SOL zien

Uit data van Binance blijkt dat de longposities ongeveer 73% van de openstaande contracten vormen, terwijl de shorts iets meer dan 27% beslaan. Dit betekent dat het grootste deel van de markt rekent op een hogere Solana koers.

Een dergelijke verdeling geeft de bulls vaak de overhand, maar brengt ook risico’s met zich mee. Wanneer de koers plotseling terugvalt, kan dat immers leiden tot snelle liquidaties van overbelaste longposities.

Exchange outflows versterken bullish beeld van Solana

Uit on-chain data blijkt dat er op het moment van analyse een uitstroom van $35,55 miljoen uit spot exchanges plaatsvindt. Dit duidt erop dat holders Solana tokens kochten en van handelsplatformen haalden.

Door minder aanbod op de markt neemt de directe verkoopdruk af. Het versterkt daarmee het beeld van vertrouwen in Solana, zeker omdat er bij andere exchanges nauwelijks sprake van instroom is.

Als er geen nieuw kapitaal instroomt, dreigt de Solana koers vast te lopen bij de weerstand rond $260. De combinatie van een lage SOL instroom en grote uitstroom maakt de dynamiek extra interessant voor traders.

De liquidatiezones voor SOL liggen rond $205 en $215

Een heatmap van liquidatiezones toont een sterke concentratie van posities rond $205 en $215. Dat maakt deze niveaus belangrijk voor korte termijn bewegingen.

Als de Solana koers richting $200 zakt, dreigt een golf aan liquidaties van longposities. Wanneer de koers daarentegen boven $215 uitkomt, kunnen juist shortposities gedwongen worden gesloten. Dat zorgt vaak voor extra volatiliteit in beide richtingen.

Bitcoin Hyper ($HYPER)

Bitcoin Hyper ($HYPER) introduceert een revolutionaire stap voorwaarts als de eerste Bitcoin Layer 2 met volledige ondersteuning voor smart contracts. Dankzij de integratie van de Solana Virtual Machine (SVM) kunnen ontwikkelaars razendsnelle en schaalbare dApps bouwen, terwijl transacties worden afgehandeld op Bitcoin Layer 1 voor maximale veiligheid en vertrouwen. Het combineert de kracht van programmeerbaarheid met de robuustheid van het Bitcoin netwerk, zonder concessies.

De $HYPER token speelt een centrale rol binnen het ecosysteem. Het wordt gebruikt voor transactiekosten, staking, stemrecht in de DAO en toegang tot exclusieve dApps. Met behulp van de Canonical Bridge kunnen gebruikers moeiteloos BTC wrappen via non-custodial transfers, waarbij ze op elk moment hun tokens weer kunnen omzetten naar native Bitcoin.

Met al meer dan $4,3 miljoen opgehaald in de presale en een huidige prijs van $0,012375, groeit de community in hoog tempo. Het project kiest bewust voor transparantie: geen private verkooprondes of voorkeursdeals, alleen een eerlijke distributie. Door nu in te stappen, profiteer je niet alleen van aantrekkelijke staking rewards, maar ook van de gunstige instapprijs, die zal stijgen naarmate de presale vordert.

Doe mee aan de crypto presale en claim je $HYPER vandaag!

Nu naar de Bitcoin Hyper presale