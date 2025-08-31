Solana koers houdt stand, maar bulls moeten $217 terugpakken

De Solana koers bewoog eind augustus rond $204. Daarmee daalde de token met ongeveer 0,98% in een week. Op maandbasis bleef er wel een stijging van 21,3% staan, terwijl de koers dit jaar bijna 50% hoger ligt. Toch laten on-chain data en technische signalen zien dat september een lastigere maand kan worden. Kan de Solana koers hierdoor binnenkort verder dalen?

Percentage supply in profit op hoog niveau

Een belangrijke indicator is het percentage supply in profit. Dit meet hoeveel tokens meer waard zijn dan hun aankoopprijs. Op 28 augustus bereikte dit percentage 96,56%, een niveau dat sinds februari niet meer gezien was. Inmiddels ligt het rond 90%.

Eerdere pieken lieten zien dat zulke niveaus vaak gevolgd worden door correcties: In juli stond de Solana koers rond $205 toen 96% van de tokens in profit was. Kort daarna daalde de koers 23% naar $158. Op 13 augustus stond de indicator op 94,3%. Dat ging samen met een daling van 12% van $201 naar $176. Op 23 augustus bereikte de metric opnieuw 95,1%, waarna de koers 8% daalde naar $187.

Omdat de supply in profit nu opnieuw hoog staat, is de kans op winstnemingen toegenomen.

Solana koers onder druk door exchange balances

Ook exchange balances versterken het risico op verkoopdruk. Dit cijfer meet hoeveel tokens op gecentraliseerde beurzen staan.

Op 28 augustus stond dit op meer dan 32 miljoen SOL tokens. Begin augustus waren dat er minder dan 30 miljoen. Stijgende balances wijzen vaak op traders die hun tokens klaarzetten om te verkopen.

Op 14 augustus, toen de balans ook boven 32 miljoen tokens kwam, zakte de Solana koers in korte tijd met 8% van $192 naar $176. De huidige stijging van exchange balances kan dus opnieuw voor neerwaartse druk zorgen.

Technische patronen geven bearish signaal

De weekly chart van Solana toont een ascending wedge. Dit patroon ontstaat wanneer de koers stijgt binnen steeds nauwere grenzen. In veel gevallen duidt dit op verzwakkende kracht van de bulls.

Belangrijke steunniveaus liggen rond $195 en $182. Als deze niveaus breken, kan de Solana koers terugvallen richting $160. Eerdere correcties ontstonden ook toen zowel de supply in profit hoog stond als de exchange balances opliepen.

Voor de bulls ligt de sleutel bij $217. Alleen een weekly close boven dit niveau zou de bearish setup ongeldig maken en ruimte geven voor een nieuwe stijging.

