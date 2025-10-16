De Solana koers is in één week tijd met ruim 40% gedaald na de onrust op de wereldwijde markten. Dit was vooral veroorzaakt door de nieuwe handelstarieven tussen de VS en China. Toch blijkt uit on-chain data dat grote whales de dip juist hebben aangegrepen om hun posities verder uit te breiden. Terwijl particuliere traders winsten veiligstellen, stapelen institutionele kopers hun tokens op.

Solana houdt stand tijdens crash

Ondanks de koersval bleef de Solana koers opvallend stabiel. Tijdens de crash verwerkte het blockchain netwerk gemiddeld 1.225 transacties per seconde met een block finalization van slechts 350 milliseconden. Ter vergelijking: Ethereum zakte tijdelijk terug naar 26 transacties per seconde met langere blocktijden. Deze cijfers tonen aan dat Solana zijn reputatie als snel en schaalbaar netwerk blijft waarmaken, zelfs in tijden van extreme volatiliteit.

Op de futuresmarkt werden volgens Coinglass ruim $1,7 miljard aan longposities geliquideerd, wat de daling verder versterkte. Toch wijzen on-chain metrics van DefiLlama op een interessante trend. Blijkbaar verkopen langetermijnholders minder, terwijl kortetermijntraders juist accumuleren. Dat patroon wijst erop dat de markt vertrouwen houdt in het herstel van Solana.

Whales en instellingen grijpen hun kans

Het gedrag van grote wallets bevestigt deze verschuiving. Adressen met meer dan 100.000 SOL hebben hun uitstroom verminderd, wat duidt op toenemende accumulatie. Deze smart money bewegingen vallen samen met groeiende institutionele interesse in een Solana ETF. Verschillende vermogensbeheerders hebben volgens Bloomberg de afgelopen maand voorbereidende documenten ingediend voor een fonds dat directe exposure aan SOL biedt.

De mogelijke komst van een Solana ETF wordt door analisten gezien als een katalysator voor nieuwe kapitaalinjecties. Toen vergelijkbare fondsen voor Bitcoin en Ethereum werden goedgekeurd, leidde dat binnen weken tot miljarden aan instroom. Voor Solana kan dit het startpunt zijn van een structureel herstel. Mogelijk kan de Solana koers stijgen naar $300 tot $500 in een volgende bull fase, mocht de vraag aanhouden.

Activiteit daalt, Solana blijft sterk

Hoewel het netwerk minder activiteit kende, blijft Solana technisch sterk. Volgens data van DefiLlama genereerden decentrale applicaties op het netwerk de afgelopen week $36,1 miljoen aan inkomsten, een daling van 35% ten opzichte van vorige maand.

🚨 Solana tops all blockchains by app revenue in the past 24 hours! pic.twitter.com/lK0z93drzm — The Solana Post (@thesolanapost) October 16, 2025

Ook daalden de transactiekosten, wat wijst op terughoudendheid onder gebruikers. Tegelijkertijd bleven de opbrengsten uit staking stabiel, wat suggereert dat het vertrouwen onder validators overeind blijft.

BNB Chain noteerde $59 miljoen aan inkomsten dankzij de hype rond het memecoin platform Four, terwijl Ethereum en Base juist groei zagen in hun DeFi volumes. Toch lijkt Solana niet structureel marktaandeel te verliezen, omdat de onderliggende infrastructuur en lage kosten aantrekkelijk blijven voor developers.

Wat gaat Solana doen?

Traders blijven verdeeld over de vraag wat Solana gaat doen. Technisch gezien bevindt de SOL koers zich in een consolidatiefase, met cruciale weerstand rond de $200. De afvlakking van de funding rate naar neutraal niveau duidt erop dat de verkoopdruk afneemt. Als de accumulaties doorzetten en het ETF-narratief krachtiger wordt, kan de Solana voorspelling voor 2025 positiever uitvallen dan velen verwachten.

Het huidige marktbeeld lijkt daarmee typisch voor een accumulatiefase. Bij traders heerst er paniek, en grote spelers wachten geduldig af. Terwijl retail kapitaal uit de markt stroomt, bouwen whales en instellingen hun posities op in afwachting van de volgende opleving. Mocht een Solana ETF worden goedgekeurd en de netwerkgroei terugkeren, dan zou een $500 SOL koers minder ver weg kunnen zijn dan het nu lijkt.

Naast Solana zijn er nog andere crypto om te kopen met langetermijnpotentie. Door je vroeg te positioneren bij presales, kun je optimaal profiteren van exclusieve beloningen en voordelen. Maak van investeren en presales bijvoorbeeld een leuke, interactieve game met PEPENODE ($PEPENODE).

PEPENODE ($PEPENODE)

PEPENODE ($PEPENODE) introduceert het concept van Mine-to-Earn, een unieke combinatie van mining, gamification en meme cultuur. In plaats van een passieve wachttijd voor de TGE, krijgen deelnemers directe toegang tot een interactieve mining simulator. Daar bouwen ze hun eigen Miner Nodes, upgraden Facilities en verdienen beloningen. Zo verandert PEPENODE de presale in een game-ervaring waarin elke actie waarde oplevert.

PEPENODE heeft een deflatoire economie waarin ongeveer 70% van alle tokens die worden gebruikt voor upgrades permanent worden verbrand. Dit creëert een zeldzaam evenwicht tussen plezier en schaarste. De presale is volledig community-first, met geen private rondes en geen insider deals. Iedereen begint gelijk, met toegang tot lagere instapprijzen en directe utility binnen je mining dashboard.

Na de TGE schakelt PEPENODE over op on-chain mining via Ethereum, waarmee het project duurzame groei combineert met transparantie. Voor zowel meme coin fans als serieuze crypto miners biedt PEPENODE een revolutionaire, eerlijke en milieuvriendelijke manier om de toekomst van gamified crypto mee op te bouwen.

Nu naar de Pepenode presale