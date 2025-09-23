De Solana (SOL) koers dook in de afgelopen 24 uur van een hoogte van $236, naar een dieptepunt van $213. Dit is opvallend want de daling werd ingezet nadat Helius Medical Technologies (HSDT) een aankoop deed van maar liefst 760.190 SOL. Waar deze aankoop op dat moment nog $175,6 miljoen waard was, is het nu $161,9 miljoen waard. Waarom leidde dit positieve nieuws tot een forse koersdaling van de SOL koers? Wat gaat Solana doen?

Solana nieuws: SOL koers onder druk na miljoenen aankoop

Via een persbericht liet Helius Medical Technologies gisteren weten een flinke Solana aankoop te hebben gedaan. Hiermee heeft het bedrijf nu 760.190 SOL in bezit, gekocht tegen een gemiddelde koers van $231. Het bedrijf legde daarmee $175,6 miljoen neer voor deze holding en wordt daarmee een van de grootste Solana houders onder publieke bedrijven.

Via een private placement (PIPE) van aandelen en stapled warrants, haalde het bedrijf onlangs $500 miljoen op. Hierdoor heeft Helius Medical ook $335 miljoen aan cash reserves weten aan te leggen. De rest van de winsten werd in Solana gestoken.

Nadat het nieuws over de SOL holding bekend werd, daalde de aandelenkoers echter met 33%. Gezien de waarde van de aandelen van het bedrijf in een maand tijd enorm stegen, namelijk met 151,5%, kan het bedrijf dit verlies wel opvangen.

Helius Medical was echter niet de enige die een klap te verduren kreeg. Ook Solana moest eraan geloven.

Wat gaat Solana doen? Is de huidige Solana koers een buying opportunity?

Het is opvallend dat de Solana koers juist vandaag een klap te verduren krijgt. Vaak geven grote aankopen van bedrijven juist een koopsignaal af aan investeerders om toe te happen. De reactie van de markt valt in dit geval onder de noemer “sell the news”.

Dit is een fenomeen waarbij de krantenkoppen volstaan met verwachtingen dat een crypto gaat stijgen, omdat er een grote aankoop op de planning staat. In dit geval had Helius Medical al in een persbericht van vorige week bekend gemaakt dat er een SOL treasury op de planning stond. Deze bekendmaking zorgde op zichzelf al voor een pump in de Solana koers voordat Helius Medical ook maar enige Solana had aangeraakt.

Als de aankoop dan eindelijk gedaan wordt, ontstaat er dus geen extra koopdruk. Ondertussen gaan sommige traders er juist nu met hun winsten van de afgelopen week vandoor.

Een grote altcoin als Solana heeft een behoorlijke market cap, namelijk van $119,1 miljard. Daarom heeft de aankoop zelf ook niet direct veel impact op de koers. Cryptomunten zijn meer gevoelig voor het sentiment en minder voor dergelijke grote aankopen.

De verwachting is echter wel dat Helius Medical op de lange termijn een positief effect heeft op de Solana koers. Het is immers een beursgenoteerd bedrijf dat aan de wereld laat zien vertrouwen te hebben in Solana. De recente aankoop is ook nog maar het begin van de strategische reserve die Helius Medical wil opbouwen.

Daarom is dit mogelijk juist een mooi moment om jouw Solana tokens veilig te stellen en de dip te kopen. Begin dit jaar zette de altcoin nog een all-time high neer van $294,33 en dat illustreert welke hoogtes Solana in de nabije toekomst kan bereiken.

