De totale waarde die is vastgezet in DeFi protocollen op Solana is in oktober 2025 gestegen tot boven de $10 miljard, een nieuw all-time high. De Solana-prijs steeg in de afgelopen 24 uur met 6% en noteert nu rond $204, wat neerkomt op een stijging van bijna 10% in een week. De recente opleving bevestigt het sterke momentum dat voortkomt uit de groei in DeFi en de toegenomen liquiditeit. Kan de Solana koers dit positieve momentum vasthouden?

Solana koers beweegt boven $200 met steun op $180

De Solana koers beweegt al weken in een opwaartse trend. Rond $180 ligt het 50-daags voortschrijdend gemiddelde (MA), een indicator die het gemiddelde prijsniveau van de afgelopen vijftig dagen toont. Deze MA fungeert vaak als tussenniveau waar de bulls opnieuw instappen.

Zolang de prijs boven $180 blijft, blijft het technische beeld volgens crypto-analisten positief. Een verder herstel van de SOL koers kan leiden tot nieuwe prijsdoelen richting $220 tot $250, terwijl het gebied rond $180 als eerste belangrijke steun fungeert bij een eventuele terugval.

For Solana $SOL, I’m watching three key levels: resistance at $260 and support at $115 and $50. pic.twitter.com/hFfR7KdZd9 — Ali (@ali_charts) October 26, 2025

Sterke fundamentals ondersteunen de Solana trend

De fundamenten van het Solana netwerk blijven stevig. De blockchain verwerkt gemiddeld meer dan 1.500 transacties per seconde, met kosten van minder dan $0,001 per transactie. Dat blijft veel goedkoper dan de meeste Ethereum Layer-2 netwerken. Deze combinatie van snelheid, lage kosten en groeiende liquiditeit trekt nieuwe ontwikkelaars en investeerders aan.

Daarnaast gaan er geruchten de ronde over een mogelijke SOL ETF van vermogensbeheerder VanEck. Solana zou ook met grote betalingsbedrijven samenwerken om integraties te testen. Deze ontwikkelingen versterken het vertrouwen van institutionele partijen in dit netwerk.

Solana loopt risico’s door macro-economische factoren en marktvolatiliteit

Toch spelen ook externe factoren een voorname rol. De kans op nieuwe renteverhogingen door de Federal Reserve kan de risicobereidheid op financiële markten, zoals crypto, verminderen. De Bitcoin-prijs beweegt bovendien al weken zijwaarts, wat vaak een rem op de altcoins zet.

Daarnaast kampt Solana nog altijd met een reputatie van instabiliteit. Netwerkstoringen zorgden in het verleden voor onzekerheid. De komende Firedancer upgrade, gepland voor begin 2026, moet dit oplossen. Deze nieuwe validator client belooft een hogere betrouwbaarheid en meer transacties per seconde.

Bitcoin Hyper ($HYPER)

Bitcoin Hyper ($HYPER) introduceert een revolutionaire stap voorwaarts als de eerste Bitcoin Layer 2 met volledige ondersteuning voor smart contracts. Dankzij de integratie van de Solana Virtual Machine (SVM) kunnen ontwikkelaars razendsnelle en schaalbare dApps bouwen, terwijl transacties worden afgehandeld op Bitcoin Layer 1 voor maximale veiligheid en vertrouwen. Het combineert de kracht van programmeerbaarheid met de robuustheid van het Bitcoin netwerk, zonder concessies.

De $HYPER token speelt een centrale rol binnen het ecosysteem. Het wordt gebruikt voor transactiekosten, staking, stemrecht in de DAO en toegang tot exclusieve dApps. Met behulp van de Canonical Bridge kunnen gebruikers moeiteloos BTC wrappen via non-custodial transfers, waarbij ze op elk moment hun tokens weer kunnen omzetten naar native Bitcoin.

Met al meer dan $4,3 miljoen opgehaald in de presale en een huidige prijs van $0,012375, groeit de community in hoog tempo. Het project kiest bewust voor transparantie: geen private verkooprondes of voorkeursdeals, alleen een eerlijke distributie. Door nu in te stappen, profiteer je niet alleen van aantrekkelijke staking rewards, maar ook van de gunstige instapprijs, die zal stijgen naarmate de presale vordert.

Doe mee aan de crypto presale en claim je $HYPER vandaag!

Nu naar de Bitcoin Hyper presale