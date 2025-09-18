De Solana prijs bereikte recent het niveau van rond de $245. Daarmee kwam er een doorbraak boven de zone van $205 tot $210, die eerder maandenlang als sterke weerstand fungeerde. Dit prijsgebied dient nu als steun. Veel traders kijken of een hertest van dit niveau de trend verder kan bevestigen. Kan de Solana koers hierdoor binnenkort verder stijgen?

De Solana koers laat een duidelijke structuur zien

Op de SOL handelsgrafiek is een ascending triangle zichtbaar. Dit is een patroon waarbij de toppen rond hetzelfde niveau liggen, terwijl de bodems steeds hoger worden. Na de uitbraak boven $210 bleef de Solana koers in een opwaartse structuur.

Er zijn belangrijke prijsniveaus te zien rond $259, $277 en $320. Deze doelen zijn gebaseerd op Fibonacci extensies, een technische methode die vaak wordt gebruikt om mogelijke weerstandsniveaus te berekenen na een doorbraak. Aan de onderkant blijft $176 een secundair steunpunt. Dat niveau komt overeen met de 0,786 Fibonacci retracement.

Een gecontroleerde terugval naar ongeveer $210 zal de stijgende SOL trend niet direct ondermijnen. Integendeel, het kan bevestigen dat de bulls dit niveau blijven verdedigen.

Technische factoren ondersteunen bullish SOL scenario

De Solana koers profiteert van een klassiek breakout en retest patroon. Dit soort bewegingen leidt vaak tot een voortzetting van de trend. Cryptoanalisten wijzen erop dat de Fibonacci niveaus rond $259 en $320 samenvallen met prijszones waar eerder een weerstand zichtbaar was. Dat maakt deze niveaus relevant om in de gaten te houden.

Daarnaast zijn de bredere omstandigheden op de cryptomarkt gunstiger geworden. Een stijgende liquiditeit bij altcoins vergroot immers de kans dat de Solana koers zijn opwaartse lijn vasthoudt. Volgens cryptoanalist Ali kan een tijdelijke correctie eerder dienen als startpunt voor een nieuwe fase van koersstijging dan als breuk van het patroon.

Solana $SOL may retest the breakout zone at $210 before pushing toward the $320 target! pic.twitter.com/LX6p3X0bB3 — Ali (@ali_charts) September 17, 2025

Duidelijke Solana prijsniveaus voor de komende periode

Zolang de Solana koers boven de steunzone rond $210 blijft, liggen verdere koersstijgingen richting $259 en $277 voor de hand. Pas bij een terugval onder dit gebied zal $176 opnieuw in beeld komen. Daar ligt een technisch sterk niveau dat eerder steun bood.

Voorlopig blijft de trend in het voordeel van de bulls. De koersgrafiek laat zien dat elk SOL retestmoment boven de oude weerstand rond $210 de kans vergroot op een beweging richting de hogere Fibonacci doelen.

