De Solana koers is in een maand tijd met bijna 20% gestegen. Dit kwam vooral door een sterke toename van futures open interest, die nu op $8.170.000.000 staat. Dat is een stijging van 300% sinds augustus. Analyse van de liquidation heatmap toont bovendien een opvallende liquidity cluster rond de $233. Kan de Solana koers hierdoor binnenkort verder oplopen?

Solana koers krijgt steun van futures markt

De futures open interest van Solana bereikte een all-time high van $8.170.000.000. Deze indicator meet de waarde van alle openstaande, nog niet afgerekende futures contracten. Een stijging hiervan tegelijk met de SOL prijs betekent dat er nieuw kapitaal de Solana markt inkomt.

Volgens data van Glassnode nam de open interest vanaf 1 augustus met meer dan 300% toe. Dit laat zien dat traders sterk met leverage hebben ingezet op een verdere stijging van de Solana koers.

Liquidity cluster rond $233 versterkt SOL koopdruk

Analyse van de SOL liquidation heatmap toont een grote liquidity cluster bij $233. Een heatmap laat zien op welke prijsniveaus veel leverage posities kwetsbaar zijn voor liquidatie.

Wanneer de prijs richting zo’n cluster beweegt, kunnen shortposities gedwongen gesloten worden. Dat veroorzaakt extra koopdruk. Voor Solana betekent dit dat een koersbeweging boven $233 nieuwe liquidaties kan activeren, wat de SOL koers verder richting hogere niveaus kan duwen.

Technische indicatoren Solana wijzen op ruimte voor koersstijging

De Relative Strength Index (RSI) van Solana staat op 62,92. De RSI meet of een token overbought of oversold is op een schaal van 0 tot 100.

Een waarde boven 70 duidt op overbought en een mogelijke terugval, terwijl een waarde onder 30 oversold betekent en vaak een rebound volgt. Met de huidige stand rond 63 heeft de Solana koers nog ruimte om verder te stijgen voordat de bulls uitgeput raken.

Als de vraag naar tokens hoog blijft, kan Solana volgens de dagelijkse koersgrafiek doorstoten naar zones tussen $244 en $252. Bij een daling van de koopdruk kan de koers echter terugvallen richting $215 of zelfs $195.

