Bitwise CIO voorspelt een ‘epische’ Solana ($SOL) run in Q4 en stelt dat de altcoin zelfs de recente rally’s van Bitcoin ($BTC) en Ethereum ($ETH) kan overtreffen. Gestuwd door sterke ETF-verwachtingen, treasury-aankopen en een bullish technische uitbraak boven $200, zien analisten koersdoelen van $260 tot mogelijk $300. In dit artikel gaan we hier dieper op in.

Bitwise CIO voorspelt ‘epische’ Solana run in Q4

Bitwise CIO Matt Hougan voorspelt een eindejaarsrally voor Solana en stelt dat de cryptocurrency alle juiste ingrediënten heeft voor sterke rendementen.

In een notitie aan investeerders schreef Hougan dinsdag dat de belangrijkste ‘ingrediënten’ voor de koersgroei van Bitcoin en Ethereum tot nu toe bestaan uit instromen in spot exchange-traded funds (ETF’s) en aanzienlijke treasury-aankopen.

In de afgelopen 18 maanden volgde Bitcoin dit patroon, met een stijging van $40.000 in januari 2024 naar $113.000 in 2025. Ethereum kende een vergelijkbare ontwikkeling sinds de opkomst van $ETH-treasurybedrijven dit jaar, waarbij de koers steeg van $1500 in april naar $4500.

Volgens hem heeft Solana de juiste omstandigheden om dit pad te volgen, met een groeiende verwachting rond Amerikaanse spot Solana-ETF’s en een sterke toename van de vraag vanuit treasuries. Sinds april hebben Solana-treasuries bijna 9 miljoen $SOL verzameld, met een totale waarde van bijna $2 miljard. Dit vertegenwoordigt 1,55% van het totale circulerende aanbod.

Daarbovenop maakten Galaxy Digital, Jump Crypto en Multicoin Capital maandag $1,65 miljard aan cash en stablecoins vrij ter ondersteuning van de lancering van Forward Industries’ Solana-treasury. Hougan benadrukte dat de benoeming van Multicoin-medeoprichter Kyle Samani als voorzitter een vergelijkbaar effect kan hebben op de institutionele vraag naar Solana als de invloed die Michael Saylor en Tom Lee eerder hadden op Bitcoin en Ethereum.

Ondertussen nadert de Amerikaanse Securities & Exchange Commission (SEC) de deadline voor beslissingen over spot Solana-ETF-aanvragen van onder meer Bitwise, Canary Capital en 21Shares. Volgens analisten van Bloomberg behoren deze $SOL-producten tot de meest verwachte goedkeuringen, met een geschatte kans van meer dan 95%. Maar wat betekent dit allemaal voor de koersverwachting van Solana?

Solana breekt uit: koersdoel $260 in zicht

Sinds begin september is Solana stevig door de grens van $200 gebroken. Op de daily is inmiddels een uitbraak uit een symmetrische driehoek te zien, waarbij $200 fungeert als een cruciale support.

De huidige structuur suggereert dat kopers de markt in handen hebben, met $260 als volgend grote weerstandsniveau en mogelijk zelfs een verdere stijging richting $300. Het momentum bleef op het moment van schrijven sterk, waarbij hogere bodems en een toename in volume de geldigheid van de uitbraak bevestigden.

Alles bij elkaar wijst Solana’s uitbraak uit de symmetrische driehoek, in combinatie met de bullish voorspelling van Matt Hougan, op een sterk Q4 van de altcoin.

Een nieuwe cryptomunt genaamd Bitcoin Hyper ($HYPER), trekt ook de aandacht van investeerders. Het project is de eerste layer 2 solution op het Bitcoin netwerk. Zo wil Bitcoin Hyper een oplossing bieden voor Bitcoin’s grootste knelpunten: trage transacties en beperkte functionaliteit, door een nieuwe laag te introduceren die gebruikmaakt van de Solana Virtual Machine (SVM). Hierdoor kan het netwerk duizenden transacties per seconde (TPS) verwerken en smart contracts ondersteunen.

Dit verhaal zorgt voor veel hype onder investeerders. De presale van $HYPER heeft inmiddels al meer dan $15 miljoen opgehaald, met een dagelijkse groei van circa $200.000. Dankzij deze vroege fase, het sterke momentum en de innovatieve use case zien analisten Bitcoin Hyper als een van de meest kansrijke crypto-investeringen van dit moment.