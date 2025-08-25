Solana ($SOL) laat sterke signalen zien met een recordhoogte in open interest van ruim $13 miljard en een koers die richting $250 beweegt. De stijgende liquiditeit en toenemende adoptie versterken het bullish momentum. Terwijl ook projecten als Snorter Token ($SNORT) profiteren van dit sentiment, lijkt Solana momenteel één van de beste altcoins voor de komende bull run. In dit artikel gaan we hier dieper op in.

Open Interest Solana bereikt record

Volgens data van CoinGlass bereikte de futures OI van Solana op beurzen maandag een nieuw record van $13,08 miljard. Een stijgende OI duidt erop dat er nieuw of extra geld de markt instroomt en dat er meer koopinteresse is, wat de huidige Solana-rally verder kan aanwakkeren.

Een ander aspect dat het optimisme rondom Solana versterkt, is de toename van handelsinteresse en liquiditeit op de Solana-blockchain. Data van Artemis Terminal laten zien dat het handelsvolume op de gedecentraliseerde exchanges (DEX) van de $SOL-chain steeg van $2,6 miljard op 17 augustus naar $7,1 miljard op zondag.

Daarnaast maakte Bullish (BLSH), een wereldwijd digitaal assetplatform gericht op institutionele beleggers dat marktinfrastructuur en informatiediensten aanbiedt, bekend dat het $1,15 miljard heeft opgehaald uit de recent afgeronde beursgang in stablecoins in de VS. Het merendeel van deze stablecoins werd gemint op het Solana-netwerk, wat de vraag binnen het ecosysteem versterkt.

Daarbovenop komt dat Solana in september zal debuteren op de All-In Summit 2025. Superteam UAE kondigde ‘Solana City’ aan, een fysieke coworking hub in Dubai. Daarnaast lanceert Wyoming de eerste door een Amerikaanse staat uitgegeven stablecoin op Solana, een duidelijk signaal van toenemende wereldwijde adoptie en verdere uitbreiding van het ecosysteem.

Solana koers mikt op $250

De $SOL koers vond vrijdag support rond de 50-daagse Exponential Moving Average (EMA) op $179,45 en steeg tegen zondag met bijna 16%. Maandag noteert $SOL verder hoger boven $207.

Als de opwaartse trend zich doorzet, kan de rally uitbreiden richting de volgende weerstand op $230 en doorschieten naar $250. Een slot boven dit niveau zou de winst verder kunnen oprekken richting de all-time high van $295,83.

De Relative Strength Index (RSI) op de daily staat op 62, boven het neutrale niveau van 50, wat wijst op sterk bullish momentum. Daarnaast liet de MACD-indicator vrijdag een bullish crossover zien, wat de positieve verwachting verder ondersteunt.

Mocht $SOL echter een correctie doormaken, dan kan de daling zich uitbreiden richting het 50-daags EMA op $179,45.

Snorter Token presale explodeert

Terwijl Solana bullish momentum creëert lijkt Snorter Token hier sterk van te profiteren. Het is een veelbelovend project dat een trading bot wil bouwen voor het snipen van meme coins en altcoins. Zo wil het verschillende functies bieden: snelle, veilige token swaps, rugpull detectie, copy trading, geautomatiseerde token-sniping en nog veel meer.

De bot lanceert eerst op Solana, maar zal later uitbreiden naar Ethereum, BNB Chain en andere EVM-netwerken. Zo wordt het een multi-chain trading bot, volledig geïntegreerd in de Telegram-interface voor maximale toegankelijkheid.

De presale van $SNORT loopt hard: inmiddels is er al meer dan $3,4 miljoen opgehaald. Zelfs whales tonen interesse, zo kocht één investeerder op 19 augustus voor $17.793 aan $SNORT. Daarnaast kunnen holders hun tokens staken met een APY van 131%.

Beste altcoin voor de bull run?

Gezien de huidige marktontwikkelingen lijken Solana en projecten als Snorter Token goed gepositioneerd om te profiteren van de bull run. Solana toont sterke technische signalen en groeiende adoptie, terwijl nieuwe initiatieven zoals $SNORT inspelen op de hype rond trading bots, wat zorgt voor een positieve koersverwachting.