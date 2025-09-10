De Solana koers staat net onder $220, het hoogste punt in zeven maanden. Tegelijkertijd laten technische indicatoren, zoals de Relative Strength Index (RSI), en minder netwerkactiviteit in de on-chain data een afkoeling in populariteit zien. Kan de SOL prijs hierdoor binnenkort weer terugvallen?

De Solana koers staat onder druk door de RSI

De RSI meet de snelheid en kracht van prijsbewegingen. Bij veel tokens geldt een RSI boven 70 als overbought, maar de SOL koers laat vaak al eerder signalen van verzwakking zien. In het verleden begonnen prijscorrecties namelijk vaak rond een waarde van 62.

Op dit moment ligt de RSI bij Solana rond de 61, dicht bij eerdere draaipunten. Voor SOL traders is dit een concreet teken dat de opwaartse beweging mogelijk tijdelijk verzwakt.

Minder nieuwe actieve SOL adressen op het netwerk

On-chain data laat zien dat het aantal nieuwe actieve adressen op Solana is gedaald tot het laagste punt sinds april. Dit duidt erop dat er minder nieuwe gebruikers op het netwerk bijkomen.

Minder nieuwe actieve adressen wijzen vaak op afnemende interesse van retail ­investeerders. Dit kan samenhangen met de sterke stijging van de Solana koers in de afgelopen weken. Voor nieuwe deelnemers kan de SOL prijs hierdoor te hoog lijken om nog in te stappen.

Deze daling in netwerkactiviteit benadrukt dat niet alleen de technische indicatoren, maar ook de fundamentele data op minder momentum wijzen.

Belangrijke SOL niveaus in beeld

De Solana prijs bevindt zich momenteel net onder $220. Dit niveau fungeert als ijkpunt voor de komende handelsdagen. Analisten volgen daarnaast de zone rond $232, die in het verleden vaker als belangrijke weerstand heeft gediend.

De combinatie van een bijna verzadigde RSI en een duidelijke daling in het aantal nieuwe SOL adressen wijst op een periode van afkoeling. Tegelijkertijd blijft de Solana koers dicht bij niveaus die kunnen bepalen of de opwaartse trend zich voortzet.

