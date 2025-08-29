Het social media sentiment rond Solana lijkt een nieuwe piek bereikt te hebben, een piek die samen is gegaan met een flinke koers stijging. Nu Solana de best presterende crypto van de afgelopen week lijkt te zijn, vragen investeerders zich af of er een nieuwe Solana all-time high plaats kan vinden.

Solana koers stijgt 15%

Het heeft even op zich laten wachten, maar Solana kan inmiddels weer de best presterende crypto uit de top 15 van de cryptomarkt genoemd worden. De SOL koers wist over de afgelopen week namelijk 15% te stijgen, en doet het hiermee een stuk beter dan crypto grootheden zoals Bitcoin en Ethereum. Bitcoin daalde over de afgelopen week 2,3% terwijl Ethereum met slechts 1,1% wist te stijgen.

Deze positieve opwaartse trend lijkt nu te danken te zijn aan een flinke stijging van het social media sentiment rondom dit project.

Social media sentiment Solana bereikt piek

Het social media sentiment van Solana heeft recentelijk zijn hoogste waarde in 11 weken tijd behaald. Dit werd duidelijk uit een post van Santiment, die de ‘Solana ratio of bullish versus bearish commentary across social media’ deelde.

Binnen deze grafiek is duidelijk te zien hoe de positieve/negatieve sentiment ratio een flinke stijging heeft doorgemaakt. Een overtuigend positief/negatief sentiment ratio is een duidelijk teken dat positief sentiment op dit moment de overhand heeft. Deze ratio wist zijn hoogste waarde in 11 weken tijd te halen. Solana kan dus duidelijk rekenen op de nodige crypto hype.

Deze stijging in positief sentiment lijkt nu meegeholpen te hebben aan de recente SOL koersstijging van 15%. Dit was echt nog niet het enige positieve nieuws dat sentiment over Solana had te delen.

Sentiment deelde namelijk nog een andere grafiek die aangaf wat de development activity was binnen projecten op het Solana ecosysteem. Deze grafiek maakte duidelijk dat Solana nog altijd de meeste development activiteit kent. Na Solana zijn het Wormhole en Drift die op nummer 2 en 3 van deze ranglijst staan.

Technische analyse: wat gaat Solana doen?

Het zal voor veel investeerders nu ook geen verrassing zijn dat de technische indicatoren van de Solana koers groen gekleurd zijn. De koers is door zijn recente stijging van meer dan 15% namelijk boven al zijn EMA’s uitgekomen. De dichtstbijzijnde EMA bevindt zich nu bij de $200. De Solana koers is met zijn waarde van $208 dus ook een ruimschoots meer waard

De momentum indicator en het MACD-histogram geven daarnaast ook allebei een koopsignaal af. Ook de RSI wijst daarnaast op toenemende koopdruk met een stijging richting de 59.

Er is dan ook een realistische kans dat de Solana koers in staat is om zijn opwaartse trend voor te zetten. Mocht het hiertoe in staat zijn dan moet er gekeken worden naar weerstand bij de $217,91. Dit is het hoogste niveau dat de Solana koers over de afgelopen 13 weken wist te behalen. Als Solana stijgt voorbij deze weerstand van $217,91 kan er zelfs een verdere winst gerealiseerd worden die de koers al snel richting de $225, of misschien zelfs richting de $231 kan brengen.

De nabije toekomst voor Solana ziet er dan op dit moment ook erg optimistisch uit. Als een van de best presterende crypto projecten in de top 15 van de cryptomarkt lijkt Solana zich nu op te maken voor mooie winsten. Het kan om die reden interessant zijn om een investering in Solana te overwegen.

Het is echter zeker niet alleen een grootheid zoals Solana die veel potentieel met zich meebrengt. Ook kleinere crypto projecten die beschikken over een lagere market cap lijken nu veel winstmogelijkheden aan investeerders te geven. Deze projecten kunnen door een lagere market cap namelijk makkelijker vermeerderen in waarde. Het is om die reden dan ook erg interessant om een nieuw crypto project zoals Pepenode te overwegen.

Pepenode ($PEPENODE) – brengt virtuele mining naar particuliere investeerders

Pepenode is een nieuwe crypto die investeerders een kans geeft om virtueel te minen. Dit project revolutioneert de meme coin wereld namelijk door virtual mining en gamification te combineren. Binnen dit project zijn gebruikers in staat om een eigen digitale server room op te bouwen. Vervolgens kunnen er miner nodes gekocht worden om de hashpower te vergroten en op die manier de mining omzet uit te breiden.

Pepenode is hiermee de eerste mine-to-earn meme coin. Deze meme coin wordt nu uitgebracht op de Ethereum blockchain. Door te lanceren op de Ethereum blockchain maakt dit project gebruik van de energiezuinige proof-of-stake. Hierdoor wordt er 99,95% minder stroom verbruikt dan bij traditionele mining.

POV: You after mining for a day on PepeNode. 😅🔥https://t.co/FaKIaBoHfa pic.twitter.com/wsVC14eTRx — PEPENODE (@pepenode_io) August 28, 2025

Pepenode onderscheidt zichzelf door zijn deflatoire mechanisme. 70% van alle Pepenode tokens die gebruikt worden om nodes te kopen wordt namelijk permanent geburnt. Op deze manier blijft de token voorraad constant afnemen en de zeldzaamheid toenemen. Op deze manier kan de waarde van deze native Pepenode token over de loop van de tijd aanzienlijk gaan stijgen.

Pepenode is onlangs een presale gestart voor deze native $PEPENODE token. Deze presale heeft in enkele dagen tijd al meer dan $480.000 aan investeringen opgehaald. Binnen deze presale kosten Pepenode tokens op dit moment slechts $0,0010325 per stuk. Daarnaast zijn er op dit moment staking beloningen te verdienen van maar liefst 3500%. Nu deelnemen lijkt dan ook een interessante mogelijkheid om te profiteren van al deze presale voordelen.

