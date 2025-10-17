Er is in de afgelopen week voor ruim $132 miljoen aan SOL-tokens naar exchanges gestuurd. Dat wijst op een toenemende verkoopdruk onder investeerders die winst nemen of onzeker zijn over de korte termijn. Toch blijft de Solana prijs stabiel rond het huidige niveau van ongeveer $187. Zal de Solana koers binnenkort weer snel herstellen?

Solana koers onder druk door toenemende SOL token verkoop

On-chain data laat zien dat verschillende whales hun SOL tokens naar grote exchanges hebben verplaatst. Zulke acties wijzen vaak op een verkoopintentie in plaats van langetermijn holden.

Volgens diverse analyseplatforms is het volume dat naar exchanges werd gestuurd het hoogste in weken. Hoewel het absolute bedrag beperkt blijft, toont het wel dat een deel van de markt het vertrouwen tijdelijk verliest.

Traders lijken kleine oplevingen te gebruiken om hun SOL handelsposities te sluiten. Dat zorgt voor lichte koersdalingen, maar de verkoopdruk is niet groot genoeg om de Solana koers structureel echt omlaag te brengen.

STH NUPL indicator toont capitulatie bij shortterm holders

De STH NUPL indicator, die het verschil meet tussen gerealiseerde winst en verlies bij kortetermijninvesteerders, bevindt zich nu in de zogenaamde capitulatiezone. Dat betekent dat de meeste shortterm holders momenteel met verlies verkopen.

Historisch gezien markeert dit vaak het einde van een neerwaartse fase. In eerdere Solana cycli volgde daarna een periode waarin de traders minder verkochten en de markt op een geleidelijke accumulatie overging. Pas wanneer de verkoop afneemt en de bulls weer terugkeren, kan de Solana koers geleidelijk herstellen.

SOL koers herstelt moeizaam na flinke daling

De SOL koers is de afgelopen 24 uur ruim 4% gedaald en ligt nu zo’n 16% lager dan een week geleden. Over de afgelopen maand is er sprake van een daling van bijna 21%. Ondanks deze terugval blijft het handelsvolume stabiel, wat erop wijst dat vooral kortetermijnverkopen deze actie aansturen.

Een stijging boven de psychologische grens van $190 kan volgens technische analisten een teken zijn dat de bulls opnieuw terrein winnen. Boven dat prijsniveau ligt de eerstvolgende weerstand rond $200. Als die zone wordt bereikt, wijst dat op een hernieuwd positief momentum onder de bulls.

