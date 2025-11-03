De nieuwe Bitwise Solana Staking ETF (BSOL) noteerde deze week een instroom van naar schatting $132 miljoen. Dit heeft echter geen noemenswaardige impact gehad op de Solana prijs. Uit on-chain data blijkt dat een groot deel van deze instroom afkomstig is uit bestaande SOL reserves, waardoor de directe koopdruk op de spotmarkt beperkt blijft. Kan de Solana koers alsnog herstellen zodra er daadwerkelijk nieuw kapitaal binnenkomt?

Solana koers blijft zwak door lage instroom van whales

De Chaikin Money Flow (CMF) indicator, die laat zien of grote investeerders geld in of uit een crypto token bewegen, blijft onder nul. Dit betekent dat de whales nog steeds meer verkopen dan kopen.

Eind oktober probeerde de CMF kort boven nul te komen, maar zakte daarna opnieuw weg. Zolang deze indicator negatief blijft, is het moeilijk voor de Solana koers om verder te stijgen.

Hoewel sommige traders hadden gehoopt dat de lancering van de SOL ETF nieuwe kopers zou aantrekken, toont de data het tegenovergestelde. De instroom lijkt vooral ‘passief’ te zijn, via staking of herverdeling van bestaande SOL, in plaats van door daadwerkelijke marktkoop. Daardoor is er geen duidelijke stijging in de vraag waarneembaar.

JUST IN: 🇺🇸 $BTC and $ETH ETFs saw $1.4B in combined net outflows in past three days, while $SOL ETFs recorded a $132M net inflow. pic.twitter.com/uutW5qytdg — BeInCrypto (@beincrypto) November 1, 2025

Minder verkoopdruk bij lange termijn SOL holders

De Holder Net Position Change toont dat grote wallets hun verkoopdruk sterk hebben verminderd: van 11,4 miljoen SOL begin oktober naar 1,9 miljoen SOL eind maand, een daling van 83%. Dit wijst op meer stabiliteit, maar zolang de CMF negatief blijft, blijven grote kopers afwezig.

Solana’s technische structuur blijft kwetsbaar voor daling

De Solana-grafiek toont een broadening rising wedge, een uitputtingspatroon met hogere toppen en lagere bodems. De onderkant hiervan wordt sinds augustus herhaaldelijk getest.

Tussen 13 en 26 oktober ontstond een hidden bearish divergence tussen koers en RSI, wat wijst op een mogelijke voortzetting van de daling. Blijft het patroon geldig, dan kan de prijs richting $155 zakken. Pas boven $209 verbetert het technische beeld.

