De Solana koers herstelde deze week vanaf $194, maar kwam opnieuw vast te zitten rond de $212. Op dit moment noteert de SOL koers $208,02, een daling van 1,03% sinds gisteren. Wat gaat Solana doen als de $200 steun straks onder druk komt?

Zware weerstand Solana rond $212

Elke poging om boven de $212 te breken, wordt direct afgestraft. Deze zone is al weken een muur voor de koers. Zolang Solana hier niet doorheen komt, blijft de kans bestaan dat de prijs terugvalt naar $200 of lager. De vraag is of de bulls voldoende kracht hebben om een breakdown te voorkomen.

De psychologische steun bij $200 wordt door veel analisten gezien als de scheidslijn tussen herstel en verdere daling. Een slot onder dit niveau kan extra verkoopdruk veroorzaken en de koers richting $194 of zelfs $185 duwen. Als de bulls de $200 grens wel vasthouden, kan er ruimte ontstaan voor een nieuwe poging richting $220. Voor de liefhebbers hebben we een lijst samengesteld met de beste altcoins van het moment.

Technische signalen Solana koers zijn gemengd

De grafieken laten een gemengd beeld zien. De RSI beweegt rond neutrale niveaus, wat aangeeft dat er geen duidelijk momentum is. De MACD lijkt een bearish ommekeer te maken.

Daar tegenover staat dat Solana nog steeds boven de 200-daagse moving average noteert. Zolang dat standhoudt, houden de bulls een troef in handen.

Whales en grote transfers

Verder dook er nog een opvallende transactie op. Een onbekende whale haalde 2,5 miljoen SOL van Binance naar een private wallet. Dat wijst erop dat grote spelers liever vasthouden dan verkopen. Zulke bewegingen verkleinen het aanbod op de markt en kunnen de koers op termijn ondersteunen. Toch zien we tegelijkertijd dat lange termijn houders ook winst nemen. Deze tweestrijd zorgt voor extra spanning rond de $200 grens.

A WHALE HAS STAKED 1.5M $SOL WORTH $318.77M. IN THE PAST 8 DAYS, HAS STAKED A TOTAL OF 2.5M $SOL WORTH $505.8M. WITHDRAWN FROM #BINANCE. pic.twitter.com/zfAzwUpTDg — Kyle Chassé / DD🐸 (@kyle_chasse) August 28, 2025

Fundamentele steun door upgrade

Naast de koers speelt ook de fundamentele kant mee. De recente Alpenglow upgrade heeft de transactiesnelheid van Solana flink verhoogd. Van 12,8 seconden naar slechts 150 milliseconden. In theorie maakt dit het netwerk veel concurrerender tegenover Ethereum. Toch daalde het aantal dagelijkse transacties de laatste maand juist fors. Dat contrast tussen technische vooruitgang en minder gebruik blijft een zorgpunt voor beleggers.

Anza’s @TheWattenhofer introduces Alpenglow 🌄, a new consensus protocol for Solana, live at Accelerate pic.twitter.com/NhtOWNyzhS — Solana (@solana) May 19, 2025

ETF verwachtingen als katalysator

Net als andere altcoins kan Solana profiteren van mogelijke ETF goedkeuringen. Er gaan geluiden dat grote asset managers Solana op de radar hebben als de markt zich verder opent voor institutioneel kapitaal. Mocht zo’n fonds werkelijkheid worden, dan kan dat de koers richting een nieuw record duwen. Maar voorlopig zijn dat verwachtingen, geen feiten.

🇺🇸 The SEC is currently reviewing 92 crypto ETF applications 👀 Among altcoins, the hottest interest is around Solana ($SOL) and XRP pic.twitter.com/bIS3uMOQ14 — Margex (@Margexcom) August 31, 2025

Wat gaat Solana doen in september?

Historisch gezien is september vaak zwak voor crypto. Ook Bitcoin worstelt dit jaar om zijn steun vast te houden. Zolang Solana niet overtuigend boven $212 weet te sluiten, blijft het risico groot dat de koers terugzakt. Een doorbraak boven $220 zou juist de weg vrijmaken richting $245 en mogelijk hoger.

De psychologische grens van $200 bepaalt de koers

De Solana koers zit klem tussen hoop en vrees. Aan de ene kant staan de bulls die vertrouwen putten uit whale accumulatie en de Alpenglow upgrade. Aan de andere kant de verkopers die elke stijging rond $212 afremmen. De komende dagen draait alles om de psychologische grens van $200. Zakt de SOL koers daaronder, dan dreigt een versnelde daling. Houdt het niveau stand, dan blijft de kans op herstel levend.

Solana meme coins snipen met nieuwe trading bot

Nu de komende dagen gaan bepalen of Solana door de weerstand breekt van $212 of toch zakt door de psychologische grens van $200 is het een interessant moment voor een nieuw fenomeen dat snel terrein wint. Het snipen van nieuwe lanceringen op Solana geeft traders veel rendement en een nieuw project neemt dit proces voor je uit handen.

Snorter left Earth. Green candles only visible from orbit. pic.twitter.com/u8tNd7HxNL — Snorter (@SnorterToken) September 3, 2025

Snorter ($SNORT) lanceert aan het einde van de presale hun trading bot met sniperfunctie. Het enige wat jij hoeft te doen is het contract of pool ID nummer invoeren en de bot doet de rest. Op deze manier heb je een milliseconde na de lancering je eerste tokens binnen voordat de eerste stijging plaatsvindt. Dankzij de rugpull detectie verkoopt de bot ook weer automatisch bij de eerste tekenen van een daling.

Je hebt nog even de tijd om je eerste $SNORT tokens te bemachtigen voor de huidige lage prijs. Bij elke nieuwe fase van de presale hoort namelijk ook een prijsverhoging.

Nu naar de Snorter presale