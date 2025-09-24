Solana staat opnieuw in de belangstelling, nu blijkt dat steeds meer corporate treasury bedrijven strategisch inzetten op een Solana treasury. Nieuwe gegevens laten zien dat bedrijven als Forward Industries, Fitell Corporation en Sharps Technology samen meer dan $1 miljard aan SOL op hun balans houden. Deze trend verkleint het circulerende aanbod van Solana en voedt de verwachting van een explosieve koersbeweging in de komende maanden.

SOL reserves boven de $1 miljard

Volgens het recente overzicht van de Strategic Solana Reserve hebben institutionele partijen inmiddels 17 miljoen SOL verzameld. Bij de huidige koers van rond de $212 vertegenwoordigt dat een waarde van ongeveer $4 miljard, met een steeds groter deel in handen van bedrijven in de Verenigde Staten, Azië en Australië.

Forward Industries (FORD) is koploper met 6,82 miljoen SOL

Sharps Technology (STSS) bezit 2,14 miljoen SOL

Fitell Corporation (FTEL) heeft $100 miljoen toegezegd aan SOL investeringen

Andere spelers zijn o.a. Defi Development Corp en Upexi Inc., met ieder circa 2 miljoen tokens

Deze groeiende institutionele allocatie van SOL wordt vergeleken met de eerdere golf van Bitcoin treasury adoptie door bedrijven zoals MicroStrategy. Analisten zien een soortgelijke supply squeeze ontstaan, waarbij een aanzienlijk deel van de tokens langdurig uit circulatie wordt gehaald.

Fitell Corporation als pionier

De Australische beursgenoteerde Fitell Corporation kondigde vorige week aan dat het tot $100 miljoen aan SOL zal inzetten als onderdeel van een innovatieve digitale asset treasury. Volgens CEO Sam Lu wil het bedrijf zich profileren als de grootste SOL holder van de regio Azië-Pacific, met focus op DeFi yieldstrategieën in het Solana ecosysteem.

First Nasdaq listed firm with a Solana treasury. 📣 Structure, transparency, and scalable yield, this is how we design tomorrow’s treasuries. Australia’s first → Solana’s next chapter.🌐 https://t.co/Bm3Qdu64We — Fitell Corporation (@FitellCorp) September 24, 2025

Wat dit bijzonder maakt, is dat Fitell hun SOL actief inzet in protocollen zoals liquidity provisioning, perpetuals, en DeFi derivaten. “Het gaat ons niet alleen om hodlen”, verklaarde adviseur Cailen Sullivan. “Wij willen waarde creëren in het Solana ecosysteem zelf door liquiditeit te leveren aan native projecten.”

Deze institutionele betrokkenheid gaat verder dan speculatie. Het is een structurele strategie waarbij SOL zowel als kapitaalreserve als operationeel instrument wordt gebruikt.

Invloed op de Solana koers

De directe impact van deze inkoop is al zichtbaar op de markt. Ondanks de recente correctie van $240 naar $210, blijft Solana opvallend stabiel boven de $200 grens. Analist GreenyTrades gaf aan dat zelfs een dip naar $200 ‘gezond zou zijn voor het patroon’, zolang de higher-low structuur intact blijft.

De belangrijkste weerstand blijft de $240 – $260 zone, een belangrijk punt dat in eerdere cycli diende als plafond. Een overtuigende breakout daarboven zou volgens analisten de weg kunnen vrijmaken voor een rally richting $300 of zelfs $350, mede gedreven door het steeds schaarser wordende aanbod.

Intussen blijft de perpetual funding rate voor SOL rond de 8% hangen, wat aangeeft dat long traders bereid zijn om extra te betalen voor hun posities. Dit is een klassiek signaal van onderliggend bullish sentiment, ondanks een tijdelijke terugval.

Wat gaat Solana doen?

Institutionele allocaties van SOL is niet alleen gevoed door hype. Het is een teken van structureel vertrouwen in het netwerk. Anders dan retail rally’s, leiden treasury aankopen zelden tot onmiddellijke volatiliteit, maar leggen ze een stevig fundament voor langdurige druk omhoog.

As expected, Solana $SOL retested the $210 breakout zone. Now preparing for the next leg up to $320. https://t.co/YsOPU5W4CD pic.twitter.com/ZfKata4yRW — Ali (@ali_charts) September 23, 2025

De combinatie van een afnemend aanbod, een groeiend ecosysteem, DeFi integraties en verwachte ETF goedkeuringen maakt Solana tot een van de meest strategisch gepositioneerde netwerken in 2025.

Als deze trend doorzet, en bedrijven hun posities niet alleen aanhouden, maar actief gebruiken, dan zou Solana op termijn wel eens de beste altcoin kunnen zijn die het pad van Bitcoin treasury adoptie op schaal weet te repliceren.

