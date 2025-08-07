Crypto experts zijn verdeeld over welke blockchain de beste prestaties zal leveren in Q3 2025. Solana domineert met supersnelle transacties en DeFi ecosysteem groei, terwijl Cardano inzet op wetenschappelijke ontwikkeling en Afrika partnerships. Beide altcoins strijden om marktaandeel tijdens de verwachte bull run, maar technische analyses wijzen op één duidelijke winnaar.

Solana’s DeFi dominantie blijft ongeëvenaard in 2025

Solana heeft zich gevestigd als de onbetwiste nummer twee in DeFi met een Total Value Locked van $11,5 miljard, waarmee het BSC en Tron heeft overtroffen. De blockchain verwerkt dagelijks meer dan 2-3000 transacties per seconde tegen gemiddelde kosten van slechts $0,0008 per transactie.

DefiLlama volgt meer dan 230 protocollen gebouwd op Solana, vergeleken met slechts 51 op Cardano. Grote Solana protocollen zoals Jito, Jupiter en Raydium overschrijden elk $2 miljard in TVL. Raydium staat als derde grootste gedecentraliseerde exchange qua handelsvolume, alleen achter PancakeSwap en Uniswap.

Een opvallend hoogtepunt voor Solana was de recordbrekende $260 miljard maandelijkse DEX-handelsvolume in januari 2025. Dit maakt Solana momenteel de tweede actiefste DEX chain na BSC, wat de explosieve groei van het ecosysteem benadrukt.

Solana leads all chains in DEX volume YTD. More than BNB. More than Ethereum & Based combined. The future of crypto is on Solana. pic.twitter.com/Dd1WJ2ai9w — DeFi Dev Corp. (DFDV) (@defidevcorp) June 18, 2025

Voor traders die zich afvragen welke crypto ze het best kunnen kopen, biedt Solana’s bewezen track record in DeFi een sterke basis voor Q3 2025 performance.

Cardano’s wetenschappelijke benadering toont stabiliteit

Cardano onderscheidt zich door zijn rigoureuze ontwikkelingsbenadering die security en duurzaamheid prioriteert boven snelheid. De blockchain gebruikt het Ouroboros Proof-of-Stake consensus mechanisme dat energiezuiniger is dan traditionele alternatieven.

NEWSFLASH: CARDANO IS THE FIRST BLOCKCHAIN WITH REAL RESEARCH 🤯🤯🤯 Cardano was the first blockchain to introduce peer review at scale. @IOHK_Charles explains:

"We brought academic research and formal methods into crypto when no one else believed in it." Was that the most… pic.twitter.com/GXp1z082q8 — Cswap Intern (@CswapIntern) July 12, 2025

Met gemiddeld 250 transacties per seconde en fees van ongeveer $0.16 per transactie, ligt Cardano achter op pure performance statistieken. Echter, de focus op academische validatie en formele verificatie trekt ontwikkelaars aan die stabiliteit zoeken boven experimentele snelheid.

Cardano’s DeFi ecosysteem blijft bescheiden met een TVL van $319 miljoen volgens recente Q1 2025 data. De twee grootste protocollen, Liqwid en Minswap, hebben elk meer dan $100 miljoen in TVL, maar dit blijft ver achter bij Solana’s cijfers.

Investeerders die kijken naar beste altcoins waarderen Cardano’s conservatieve aanpak en langetermijnvisie, ondanks de tragere adoptie in DeFi sectoren.

Afrika partnerships bieden Cardano unieke groei kansen

Cardano’s meest onderscheidende factor is de sterke focus op Afrika ontwikkeling en real-world blockchain implementatie. De partnership met Ethiopië’s Ministerie van educatie voor een blockchain-gebaseerd student ID-systeem voor 5 miljoen studenten en 750.000 docenten markeert de grootste blockchain implementatie ter wereld.

Input Output heeft sinds 2017 actief gewerkt op het Afrikaanse continent, met projecten in Zuid-Afrika, Kenia, Nigeria, Tanzania en Ethiopië. Nog eens 15 landen worden binnenkort toegevoegd aan deze lijst, wat Cardano’s toewijding aan emerging markets benadrukt.

Het Atala PRISM identity platform, gebouwd op Cardano, maakt tamper-proof opleidingsgegevens mogelijk voor 3500 scholen. Deze real-world use case biedt unieke waardeproposities die andere blockchains niet kunnen evenaren.

Q3 2025 technische prestaties vergeleken

Wat betreft pure technische capabilities ligt Solana ver voorop. De blockchain kan theoretisch tot 65.000 transacties per seconde verwerken, hoewel praktische cijfers rond 2.000-3.000 TPS liggen. De geplande Firedancer upgrade in 2025 zou dit kunnen verhogen naar 1 miljoen TPS.

Cardano daarentegen verwerkt ongeveer 250 TPS met transactie finaliteit tussen 15 seconden en een volledige minuut. De Hydra scaling oplossing blijft grotendeels academisch ondanks indrukwekkende testresultaten, wat Cardano’s typisch voorzichtige ontwikkelingstempo weergeeft.

Voor NFT markten laat Solana ook sterkere cijfers zien met $6,4 miljard in all-time NFT sales, waarmee het de tweede plaats inneemt na Ethereum. Cardano staat negende met $661 miljoen in NFT verkopen.

Bull run verwachtingen en expert voorspellingen

ChatGPT voorspelt dat ADA $1,50-$2,50 kan bereiken tegen eind 2025, afhankelijk van Hydra scaling en Voltaire governance implementatie. Cardano handelt momenteel rond $0,75 na een 15% stijging in de afgelopen week.

Voor Solana blijven voorspellingen optimistischer door de sterke DeFi positie en ontwikkelaar activiteit. De combinatie van lage fees, hoge snelheid en groeiend ecosysteem maakt SOL aantrekkelijker dit jaar.

De keuze tussen beide platforms hangt af van prioriteiten: snelheid en ecosysteem groei (Solana) versus stabiliteit en duurzaamheid (Cardano). Wij verwachten dat Solana het op het korte termijn gaat winnen dit jaar, maar hebben grote verwachtingen van Cardano voor de komende jaren.

