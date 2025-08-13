Spot ETF kans groeit en SOL stijgt snel: kan Solana koers $270 bereiken?

De Solana koers staat onder druk doordat grote whales in korte tijd miljoenen tokens hebben verkocht. On-chaindata van Lookonchain laat zien dat drie grote wallets in slechts 24 uur samen meer dan 40 miljoen SOL hebben verkocht. Deze verkoopgolf kwam terwijl het handelsvolume op de Solana DEX’en juist sterk toenam. Kan de Solana koers hierdoor binnenkort alsnog herstellen?

Solana koers kan volgens Elliott wave richting $270

Een analyse op basis van de Elliott wave theorie laat een mogelijk koersdoel van $270 zien. Deze methode werkt met herhalende patronen in prijsbewegingen die vaak duidelijke doelen aangeven. Cryptoanalist TheChartArtist verwacht dat dit prijsdoel haalbaar wordt zodra de Solana koers een hogere top neerzet boven het niveau rond $194.

De analist wijst erop dat eerdere Elliott wave doelen bij Solana in het verleden steeds zijn bereikt. Toch ligt er onderweg een sterke weerstand rond $240. Pas als de prijs hier doorheen breekt en boven dit niveau blijft, komt een Solana koers van $270 binnen bereik.

Ook speelt de stijgende kans op goedkeuring van een spot Solana ETF een rol. Zulke fondsen kunnen nieuwe instroom van kapitaal naar SOL brengen, wat de kans op hogere prijzen vergroot.

De whales blijven ondanks een stijgend volume verkopen

De recente verkoop door whales staat in scherp contrast met de groeiende activiteit op Solana’s DEX’en. Volgens gegevens van DeFiLlama steeg het dagelijkse DEX volume in één dag van 2,87 miljard dollar naar 3,59 miljard dollar.

Normaal gesproken kan een stijgend volume duiden op toenemende interesse in een token, maar zonder steun van grote investeerders blijft het lastig om grote prijsstijgingen vast te houden.

Whales seem to be selling $SOL. CMJiHu deposited 96,996 $SOL($17.45M) to exchanges 9 hours ago. 5PjMxa deposited 91,890 $SOL($15.98M) to #Kraken 3 hours ago. HiN7sS deposited 37,658 $SOL($6.73M) to #Binance 8 hours ago for a profit of $1.63M.https://t.co/SjYyx112xa… pic.twitter.com/6A22shhpe8 — Lookonchain (@lookonchain) August 12, 2025

De whales hebben vaak toegang tot betere marktinformatie en handelen eerder op verwachte koersbewegingen. Hun verkoop kan daarom een signaal zijn dat zij op korte termijn geen sterke koersstijging voorzien, ondanks de positieve technische signalen uit de Elliott wave analyse.

Korte termijn vooruitzichten voor Solana koers

Als de Solana koers door de weerstand rond $240 weet te breken en daarboven blijft, wordt het Elliott wave doel van $270 realistischer. Tegelijkertijd blijft het sentiment verdeeld zolang de whales blijven verkopen, zelfs met de sterke groei in DEX volumes.

Een mogelijke katalysator voor een trendomslag is de groeiende institutionele interesse in Solana. Steeds meer vermogensbeheerders en fondsen kijken naar alternatieven voor Ethereum, waarbij Solana opvalt door zijn snelheid, lage kosten en actieve developercommunity.

