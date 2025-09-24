De Amerikaanse toezichthouder CFTC onderzoekt de mogelijkheid om stablecoins als onderpand toe te staan. Dit zou gelden voor gereguleerde derivatenmarkten. Het plan betekent dat stablecoins dezelfde rol kunnen krijgen als contant geld of staatsobligaties.

CRYPTO SPRINT: @CFTC launches tokenized collateral and stablecoins initiative with industry partners. It’s the killer app to modernize markets and make dollars work smarter and go further, unleashing U.S. economic growth by lowering costs 🇺🇸 @circle @coinbase @cryptocom… pic.twitter.com/VLCeGNS6K5 — Caroline D. Pham (@CarolineDPham) September 23, 2025

Daarmee zet de CFTC een belangrijke stap richting integratie van crypto in traditionele markten. Marktspelers reageren positief op dit voorstel.

Wat de CFTC wil bereiken

De CFTC wil de efficiëntie van derivatenmarkten vergroten. Stablecoins bieden directe settlement en hoge liquiditeit. Voor handelsplatforms kan dit lagere kosten en snellere transacties opleveren.

Volgens voorlopige plannen worden tokens als USDT en USDC in aanmerking genomen. Dit zou een nieuw hoofdstuk betekenen in de adoptie van stablecoins. Belanghebbenden kunnen feedback geven tot oktober.

Waarom stablecoins geschikt zijn als onderpand

Stablecoins zijn gekoppeld aan de dollar en bieden stabiliteit. Ze combineren de voordelen van crypto met de zekerheid van fiat. Dit maakt ze aantrekkelijk als onderpand. Anders dan traditionele activa zijn ze wereldwijd en 24/7 verhandelbaar.

Dat kan risico’s verkleinen tijdens marktvolatiliteit. Ook verhoogt het de toegang tot derivatenmarkten voor meer deelnemers.

Impact op de cryptomarkt

De toelating van stablecoins kan een domino-effect veroorzaken. Zodra toezichthouders groen licht geven, kunnen meer instellingen crypto accepteren. Dit kan leiden tot bredere adoptie en hogere volumes.

Voor stablecoin-uitgevers zoals Tether en Circle betekent dit een grotere rol in de financiële sector. Hun tokens krijgen mogelijk een officiële status in een miljardenmarkt. Analisten zien dit als bullish voor het vertrouwen in digitale activa.

Institutionele reacties en steun

Verschillende partijen uit de sector hebben het initiatief verwelkomd. Grote bedrijven zoals Circle en Tether ondersteunen het voorstel. Ook exchanges zoals Coinbase en Crypto.com reageerden positief.

Institutionele beleggers zien stablecoins als een efficiënte manier om posities te dekken. Dit kan nieuwe stromen kapitaal richting de cryptomarkt trekken. Het geeft de sector meer geloofwaardigheid tegenover traditionele investeerders.

Conclusie

De CFTC onderzoekt een historisch voorstel: stablecoins als onderpand in derivatenmarkten. Dit kan leiden tot bredere adoptie van crypto en meer institutionele instroom. Voor gevestigde partijen zoals USDT en USDC betekent het een officiële erkenning.

Voor nieuwe projecten zoals Bitcoin Hyper opent het deuren om te groeien naast een snel volwassen wordende sector. Investeerders zien hiermee een duidelijke bevestiging dat stablecoins en hun ecosystemen een blijvende rol gaan spelen.