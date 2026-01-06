Standard Chartered publiceerde begin dit jaar een nieuwe meerjarenverwachting voor XRP. Daarin rekent de bank op sterke groei door XRP ETF adoptie, toenemende institutionele vraag en de uitbreiding van Ripple’s stablecoin strategie met RLUSD. De voorspelling staat haaks op het huidige marktniveau en roept vooral één centrale vraag op: kan de XRP koers deze ambitieuze doelen ook echt halen?

XRP koers verwachting volgens Standard Chartered

Volgens Standard Chartered kan de XRP koers in 2026 oplopen tot $8. In 2027 ziet de bank ruimte voor $10,4 en in 2028 zelfs $12,5. Deze verwachting is gebaseerd op structurele veranderingen rond Ripple en XRP, niet op korte termijn handel of technische candles.

Standard Chartered forecasts a 330% rise for $XRP to $8 in 2026!!! pic.twitter.com/oPRQbmZFBl — Levi | Crypto Crusaders (@LeviRietveld) January 2, 2026

De bank gaat ervan uit dat XRP na jaren van juridische onzekerheid nu volledig van een institutionele adoptie kan profiteren . De focus ligt daarbij op het gebruik binnen betalingen, liquiditeit en gereguleerde beleggingsproducten. Dat onderscheidt deze XRP verwachting van voorgaande, meer speculatieve scenario’s.

Onze analyse: wij verwachten een iets gematigder groei dan Standard Chartered, vanwege het tempo waarin de institutionele vraag daadwerkelijk schaalbaar wordt en de afhankelijkheid van gereguleerde markten zoals de Verenigde Staten en Europa.

Waarom de XRP koers volgens de bank kan stijgen

Een belangrijke factor is de introductie van XRP ETF’s. Deze producten maken het voor grote fondsen mogelijk om blootstelling aan XRP te krijgen, zonder deze tokens direct te hoeven holden. Dat verlaagt de investeringsdrempels voor pensioenfondsen en vermogensbeheerders en vergroot de structurele vraag.

Daarnaast speelt RLUSD een voorname rol. Deze door Ripple ondersteunde stablecoin wordt binnen betalingsnetwerken en liquiditeitsoplossingen gebruikt.

Naarmate RLUSD groeit, neemt ook het gebruik van XRP als brug valuta toe. Dit effect is meetbaar via on-chain activiteit en transactiestromen binnen het Ripple netwerk.

Institutionele partijen zoeken steeds vaker naar alternatieven naast Bitcoin en Ethereum. XRP past binnen die strategie door zijn focus op een snelle afwikkeling en lage kosten, wat vooral aantrekkelijk is voor internationale betalingen.

Wat gaat Ripple met deze institutionele adoptie doen

Ripple richt zich nadrukkelijk op samenwerkingen met banken en betalingsproviders. In plaats van een retail hype kiest het bedrijf voor infrastructuur. Dit betekent dat een groei vaak minder zichtbaar is op de korte termijn, maar wel stabieler kan zijn.

Voor de XRP koers betekent dit dat grote koersbewegingen vooral volgen op nieuws over adoptie, zoals nieuwe ETF goedkeuringen of uitbreidingen van de betalingscorridors. Dit verklaart ook waarom een bank als Standard Chartered al tot 2028 vooruitkijkt.

Realistically, I think the predictions are low. I’m predicting $32-$48 by end of 2026 but i still think I’m low balling that. Top Global Bank Presents XRP Price Predictions for 2026, 2027, and 2028 https://t.co/JdAvsyhsaA via @The Crypto Basic — Matthew Prendergast (@Matthew77492305) January 5, 2026

