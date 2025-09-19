De Solana prijs bewoog deze maand rond de $245, terwijl steeds meer SOL traders short gingen. Op Binance liep het aantal net shortposities op van 2,5 miljoen naar 3,6 miljoen contracten. De net longs namen juist af. Dat zorgde voor een scheve balans, waarbij de bears duidelijk de overhand kregen. Cryptoanalist Ali Martinez zei dat dit patroon vaak leidt tot een short squeeze zodra de koers een hogere uitbraak maakt. Wat betekent dit voor de SOL koers?

De Solana koers bevindt zich rond belangrijke prijszones

De Solana koers bewoog eerder deze maand boven $250, maar zakte daarna terug. Volgens technische patronen ligt er steun rond $230. Daarboven geldt $265 tot $270 als belangrijk weerstandsgebied. Cryptoanalisten letten vooral op deze prijszone, omdat een doorbraak shortposities kan dwingen om te sluiten. Dat kan extra koopdruk veroorzaken.

Het Market Maker Buy Model wees daarnaast op geld van bedrijven dat juist onder de huidige prijsposities tokens koopt. Die koopdruk onderaan het kanaal en de opgebouwde momentum zones erboven maken het plaatje interessant.

De open interest bleef hoog met ongeveer 13 miljoen contracten. Dat betekent dat er veel leverage in de markt zit en de SOL koersbewegingen snel groter kunnen worden.

Crowd is leaning short on Solana $SOL. I’m watching for a squeeze instead. $270 next! https://t.co/BzrwcxaU62 pic.twitter.com/lJmi9EjLcT — Ali (@ali_charts) September 18, 2025

Sterke groei van het Solana ecosysteem

Naast de technische signalen liet het Solana netwerk zelf ook een sterke groei zien. Er waren 125 miljoen actieve adressen in september. Dat was 345% meer dan een jaar terug.

Deze stijging kwam deels door memecoins op platforms zoals Dumpy fun en deels door nieuwe DeFi toepassingen.De hoge activiteit laat zien dat de Solana blockchain steeds breder wordt gebruikt, ook buiten puur speculatieve handel.

Effect van Solana ETF uitstel en eerdere SOL squeezes

De verwachte ETF goedkeuring voor Solana werd doorgeschoven naar november. Toch steeg volgens cryptoanalisten de kans dat hier later dit jaar wel een akkoord voor komt. In dat scenario kan extra institutioneel kapitaal richting de Solana markt vloeien. Een doorbraak boven $265 kan dan tegen het einde van 2025 de weg openen naar $300.

Eerdere voorbeelden ondersteunen dit beeld. In augustus leidde een short squeeze van 1,5 miljard dollar tot een stijging van de Solana koers van $170 naar $206. Met een huidige marktkapitalisatie van circa $127,9 miljard is er opnieuw ruimte voor een dergelijke koersbeweging.

