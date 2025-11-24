De stijgende HODLer Net Position Change op Ethereum sinds deze week laat zien dat sw longterm holders minder ETH verkopen, terwijl de groei van nieuwe adressen volgens recente on-chain data vlak blijft. Deze combinatie laat een duidelijk spanningsveld zien tussen een sterke bestaande vraag en zwakke instroom van nieuw kapitaal. Blijft de huidige Ethereum koers hierdoor overeind?

Ethereum koers reageert op veranderende HODLer patronen

De recente stijging in de HODLer Net Position Change geeft aan dat longterm holders minder ETH uit hun wallets verplaatsen. Deze indicator laat zien hoeveel ETH een groep langdurige holders netto toevoegt of afbouwt.

Een stijging betekent dat de ETH uitstroom afneemt. Dit patroon komt vaak voor in fases waarin de Ethereum markt meer stabiliteit krijgt, omdat een belangrijke groep beleggers minder verkoopt.

De afname van verkoopdruk zorgt voor een steviger fundament in de ETH markt. Longterm holders spelen daarin een belangrijke rol, omdat zij vaak pas bewegen wanneer zij structurele veranderingen zien. Volgens de huidige data lijkt hun vertrouwen in de middellange termijn van Ethereum voorzichtig toe te nemen.

Zwakke groei van nieuwe adressen beperkt ETH koers

Tegelijk blijft de groei van nieuwe Ethereum adressen vrijwel gelijk. Dit betekent dat minder nieuwe deelnemers de markt binnenkomen. Nieuwe adressen worden gebruikt als maatstaf voor frisse instroom van retail investeerders en nieuw kapitaal. Een beperkte groei wijst op minder interesse van buitenaf, zelfs wanneer de interne marktstructuur verbetert.

Voor een duurzame stijging van de Ethereum koers is nieuwe vraag belangrijk. Zonder instroom van externe liquiditeit kan de markt wel stabiel blijven, maar wordt een bredere rally moeilijker. Dit vertraagt de kans dat de Ethereum koers overtuigend boven belangrijke weerstandsniveaus kan uitkomen.

Ethereum koers blijft dicht onder belangrijke niveaus

ETH beweegt zich nog steeds in een belangrijk technisch gebied dat als een barrière fungeert richting de veelbesproken $3000 prijszone. Deze grens blijft belangrijk omdat een terugkeer boven dit gebied historisch vaak gevolgd wordt door meer activiteit van traders en algoritmische systemen.

Om dit prijsniveau te herwinnen is er extra kapitaal nodig. De huidige steun van longterm holders verbetert wel de marktdynamiek, maar lost het probleem van een beperkte externe ETH vraag niet op.

Pas wanneer de nieuwe adressen aantrekken of wanneer er zichtbaar meer ETH instroom komt vanuit andere segmenten van de cryptomarkt, kan de Ethereum koers opnieuw richting hogere zones bewegen.

Onze analyse: de verwachting van ons is gematigder. De huidige neerwaartse trend, de lower high structuur en de dalende trendlijn rond ongeveer $3050 blijven zwaar wegen. Zolang er geen verhoogd volume zichtbaar is, achten wij een overtuigende doorbraak boven de $2850 minder waarschijnlijk.

Een verdere verzwakking richting de prijszone rond $2720 past momenteel beter bij het bredere patroon. Een echte verbetering ontstaat pas wanneer de nieuwe adressen aantrekken en de Ethereum koers de dalende trendlijn terugwint.

Ethereum koers: een spannend samenspel tussen vraag en aanbod

De Ethereum markt bevindt zich momenteel in een fase waarin de bestaande vraag toeneemt, terwijl de instroom van nieuwe ETH vraag beperkt blijft.

Dit zorgt voor een tijdelijk evenwicht dat waarschijnlijk niet lang standhoudt. Een verandering in één van beide situaties zal waarschijnlijk de volgende grote beweging van de Ethereum koers bepalen.

