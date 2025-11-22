On-chain data van CryptoQuant toont dat Ethereum in een maand tijd met bijna 28% daalde, terwijl grote wallets actief ETH tokens blijven kopen. Deze combinatie van stevige verkoopdruk en een opvallende whale koopgolf vormt het belangrijkste spanningsveld op dit moment. De huidige koersdaling brengt Ethereum naar het laagste niveau in vijf maanden en leidt tot een nieuwe instroom van grote aankopen. Wat gaat de Ethereum koers hier nu mee doen?

Ethereum koers blijft zwak terwijl de whales grote ETH volumes kopen

Tijdens de recente koersdaling kochten meerdere whales opvallend grote hoeveelheden ETH. CryptoQuant meldt dat de gemiddelde spotorderomvang in november duidelijk hoger ligt dan in voorgaande maanden. Dit wijst op een grotere deelname van marktpartijen die met grote bedragen handelen.

Een bekende wallet, die vaak leent voor grote cryptoposities, de zogenoemde 66.000 Borrowed Whale, kocht voor ongeveer $162,77 miljoen aan ETH op Binance en zette deze positie vervolgens door naar Aave V3. Deze wallet kwam hierdoor uit op een totaal van 432.718 ETH met een waarde van ongeveer $1,23 miljard.

Daarnaast kochten drie andere whales samen 9.974 ETH ter waarde van ongeveer $30 miljoen. Deze aankopen kwamen voor het grootste deel vanaf Binance. Ook Bitmine, gelinkt aan Tom Lee, kocht extra Ethereum tokens.

Het bedrijf haalde 17.242 ETH binnen via FalconX en BitGo met een geschatte waarde van $49,07 miljoen. De nieuwe instroom van whale aankopen kwam zo in totaal uit op $241,84 miljoen aan ETH.

De exchange reserves dalen en verkleinen de beschikbare ETH supply

Uit on-chain data blijkt dat de hoeveelheid Ethereum op exchanges verder afneemt. De exchange reserves daalden naar een stand van 15,6 miljoen ETH. Dit is het laagste niveau in 55 maanden en vertegenwoordigt een waarde van ongeveer $42,9 miljard.

Een lagere exchange supply betekent dat een groter deel van de tokens wordt gehold door marktpartijen die minder snel verkopen. Hierdoor wordt de verkoopzijde kleiner en verschuift de liquiditeit richting langetermijn holders.

Deze ontwikkeling is historisch gezien vaak een voorbode van sterkere prijsbewegingen wanneer de vraag opnieuw toeneemt. De huidige combinatie van een lagere supply en toenemende whale activiteit laat zien dat grote marktpartijen verwachten dat de Ethereum markt op termijn kan herstellen.

Technische indicatoren schetsen nog een bearish beeld Ethereum koers

Ondanks de groeiende vraag van de whales geven de indicatoren op het Ethereum koersverloop aan dat de verkoopdruk nog aanwezig is. De Stochastic Momentum Index zakte naar -74,69. Dit betekent dat sellers dominant zijn in de huidige trend.

Ook de Advance-Decline Ratio blijft onder 1, wat betekent dat meer ETH tokens in prijs dalen dan stijgen binnen dezelfde periode. Beide indicatoren bevestigen dat de bears momenteel de controle houden.

In eerdere analyses werd genoemd dat de Ethereum koers ruimte had voor een daling richting $2535 als de verkoopdruk zou doorzetten. Als de vraag van whales later sterker doorwerkt, kan er een herstel richting $3000 volgen.

Onze analyse: wij verwachten een andere ontwikkeling dan de eerdere inschatting, omdat de Ethereum marktstructuur duidelijk bearish blijft. ETH maakt al langere tijd lagere highs en volgt een dalende trendlijn, wat aangeeft dat de bears de controle houden.

Zolang de Ethereum koers onder deze trendlijn blijft, is een beweging richting de prijszone rond $2250 aannemelijk binnen de komende weken. Dit niveau is belangrijk omdat hier eerder veel ETH volume lag en de markt langere tijd consolideerde.

Pas wanneer de Ethereum koers overtuigend boven de $3050 sluit, ontstaat er weer ruimte voor een tijdelijk herstel richting hogere weerstanden. Tot die tijd blijft het neerwaartse scenario voor Ethereum sterker.

