DZ Bank, een van de drie grootste banken van Duitsland, heeft van toezichthouder BaFin toestemming gekregen om Bitcoin en altcoin handel aan te bieden binnen hun bestaande bankapps. Hierdoor kunnen miljoenen klanten nu rechtstreeks crypto kopen via hun eigen bank. Deze ontwikkeling zet Bitcoin opnieuw volop in de belangstelling. Kan de Bitcoin koers hierdoor verder stijgen?

Waarom de Bitcoin koers steun krijgt van banken

DZ Bank kiest bewust voor Bitcoin en grote altcoins zoals Ethereum en Cardano. Niet als experiment, maar als een volwaardige bankdienst. Klanten hoeven daardoor geen aparte crypto app meer te gebruiken. Alles loopt via de vertrouwde bankomgeving. Dit verlaagt de drempel voor retail investeerders aanzienlijk.

Voor de Bitcoin koers is dit belangrijk, omdat deze banken nieuwe vraag genereren. Meer toegang betekent meer kopers, vooral in Europa, waar veel spaargeld nog op traditionele rekeningen staat. Deze institutionele adoptie leidt niet tot een snelle hype, maar tot een blijvende, structurele vraag naar BTC.

JUST IN: 🇩🇪 DZ Bank, Germany’s second-largest bank, received MiCAR approval to operate crypto trading app ‘meinKrypto’. At the launch, they’ll support $ADA, alongside $BTC, $ETH and $LTC. A great step for crypto adoption in Europe, nice to see Cardano $ADA in the first cohort. pic.twitter.com/EeiB9TDdky — Cardanians (CRDN) (@Cardanians_io) January 14, 2026

Wat gaat Bitcoin doen door deze institutionele adoptie

Steeds meer Europese banken volgen nu hetzelfde pad. De Europese MiCAR regelgeving maakt duidelijk wat wel en niet mag. Banken weten nu waar ze aan toe zijn. Daardoor durven zij zonder een juridische onzekerheid meer crypto diensten te lanceren.

Voor de Bitcoin verwachting betekent dit dat BTC steeds meer als een normaal financieel product wordt gezien. Niet alleen door de bulls, maar ook door conservatieve spaarders. Dit verandert het karakter van de Bitcoin markt: het wordt zo minder afhankelijk van korte termijn sentiment en meer aangedreven door lange termijn BTC allocaties.

De Europese regelgeving verandert de Bitcoin koers dynamiek

MiCAR speelt hierbij een sleutelrol. Deze regelgeving verplicht banken om custody, handel en toezicht zorgvuldig te organiseren, waardoor crypto vanuit bankperspectief minder risicovol wordt. Zo werkt DZ Bank samen met gereguleerde partijen voor opslag en uitvoering.

Deze infrastructuur maakt het ook eenvoudiger voor andere banken om te volgen. Hoe meer banken instappen, hoe groter het effect op de Bitcoin koers op de middellange termijn. De vraag verschuift hierdoor van niche investeerders naar een brede groep van Europese klanten.

Onze analyse: wij verwachten een voorzichtig positief scenario voor de Bitcoin koers zolang de huidige structuur intact blijft. De BTC koers vormt hogere bodems vanaf de december zone rond $80.000, wat laat zien dat de bulls steeds eerder instappen.

Dit ondersteunt een herstel richting het weerstandgebied tussen $100.000 en $102.000 binnen één tot twee weken. Deze verwachting sluit aan bij een technische analyse, die uitgaat van een test van deze prijszone zolang de stijgende trendlijn standhoudt.

Een dagsluiting onder de $92.000 tot $94.000 verzwakt dit positieve beeld en zal de Bitcoin koers terugbrengen naar een bredere zijwaartse beweging.

Waarom de traditionele banken nu massaal crypto lanceren

Banken zien dat hun klanten crypto willen, maar binnen een veilige omgeving. Ze willen die relatie niet aan externe crypto platforms verliezen. Daarnaast zien banken kansen in nieuwe inkomstenstromen nu de marges op traditionele producten onder druk staan.

De combinatie van heldere regelgeving, aantoonbare vraag en een volwassen infrastructuur verklaart waarom de stijgende Bitcoin koers samenvalt met institutionele ontwikkelingen zoals deze.

Bitcoin Hyper ($HYPER) en de volgende fase van Bitcoin gebruik

Deze ontwikkeling speelt ook crypto projecten in de kaart die voortbouwen op Bitcoin zelf. Bitcoin Hyper ($HYPER) is een nieuwe Layer-2 oplossing die snelle en goedkope transacties op Bitcoin mogelijk maakt. Dit netwerk maakt het mogelijk om BTC te gebruiken in DeFi, meme coins, RWA’s en NFT’s.

Het $HYPER token drijft dit ecosysteem aan en geeft ook governance rechten. Door de institutionele adoptie van BTC neemt ook de behoefte toe aan schaalbare oplossingen boven op het Bitcoin netwerk.

Zodra de financiering boven de $6,2 miljoen uitkomt, stijgt de tokenprijs automatisch binnen 10 uur. Dit maakt dat moment relevant voor beleggers die graag op de volgende stap in Bitcoin adoptie willen inspelen.