De activiteit op de Dogecoin blockchain laat zien dat het aantal DOGE tokens dat rond de huidige prijsniveaus is gekocht, snel afneemt. Volgens data van Glassnode blijft er onder $0,18 weinig steun over. Crypto-analist Ali zei dat de volgende grote vraagzone zich bevindt rond $0,07, waar volgens on-chain data eerder 28 miljard DOGE is gekocht. Kan de Dogecoin koers ondanks dit toch weer stijgen?

Dogecoin koers: waarom de $0,18 prijszone zo belangrijk blijft

De URPD metriek (UTXO Realized Price Distribution) laat zien op welke prijsniveaus tokens voor het laatst zijn verplaatst. Dit helpt om te begrijpen waar holders bereid zijn te kopen of verkopen. Uit die data blijkt dat slechts een klein deel van de DOGE tokens tussen $0,18 en $0,07 is gekocht, wat betekent dat er zich weinig bulls in dat gebied bevinden.

Deze zwakke steun kan een scherpe koersdaling versnellen als de verkoopdruk toeneemt. De $0,18 prijszone komt overeen met technische signalen zoals het 20-daags moving average rond $0,18. Als dat niveau breekt, ligt de volgende sterke koopzone rond $0,07.

Historisch gezien kochten whales daar in 2021 grote hoeveelheden DOGE tokens tijdens een vergelijkbare correctie.

Below $0.16 the support starts thinning for Dogecoin $DOGE. The next meaningful demand zone lies down near $0.07. pic.twitter.com/Mjat2rpLBj — Ali (@ali_charts) November 9, 2025

Technische signalen voor de huidige DOGE koers

De $0,18 prijszone fungeert dus niet alleen als psychologische grens, maar ook als technische verdedigingslijn. Een sluiting onder dit gebied kan een koersversnelling naar beneden veroorzaken. Boven de $0,19 zien crypto-analisten echter nog een mogelijk patroon dat op een cup-and-handle lijkt, wat in technische analyses vaak als een teken van herstel wordt gezien.

De RSI staat momenteel rond 35, wat dicht bij oversold ligt. Dit betekent dat de Dogecoin koers volgens technische definities laag gewaardeerd is in vergelijking met zijn recente gemiddelden. Als er opnieuw meer bulls bijkomen, kan dit tot een tijdelijke opleving leiden, al hangt dat wel af van daadwerkelijke DOGE handelsvolumes en orderboekdiepte.

Wat on-chain en marktsignalen over Dogecoin zeggen

On-chain data wijst op concentraties van grote wallets die hun DOGE posities grotendeels vasthouden. Er is weinig activiteit in het middengebied tussen $0,07 en $0,18, wat aangeeft dat dit segment van de Dogecoin markt dun is. Een vergelijkbare verdeling werd eerder gezien vlak voor periodes van sterke volatiliteit.

Crypto-analisten volgen nu vooral de balans tussen de whale aankopen en verkoopdruk. Als grotere wallets rond de $0,07 prijszone DOGE beginnen te kopen, kan dit de dalende trend afremmen. Omgekeerd zou aanhoudende verkoop boven $0,18 de liquiditeit verder kunnen uithollen en tot lagere Dogecoin prijsniveaus leiden.

