SWIFT’s blockchain ledger: wat is het precies?

SWIFT, het wereldwijde betalingsnetwerk dat meer dan 11.000 financiële instellingen verbindt, bouwt aan een blockchain gebaseerd shared ledger. Het project is inmiddels in de MVP-fase en richt zich op directe grensoverschrijdende betalingen, 24 uur per dag, 7 dagen per week. Grote namen als JPMorgan, Deutsche Bank, HSBC en Bank of America doen mee aan het consortium van meer dan 30 banken. Softwarebedrijf Consensys bouwt het eerste prototype op basis van Ethereum technologie.

Het doel? Transacties die normaal één tot vier dagen duren terugbrengen naar seconden. Dat is een flinke stap voor een organisatie die al vijftig jaar de ruggengraat vormt van het internationale betalingsverkeer.

Our plans to build a blockchain-based shared ledger have reached a major new milestone. After completing its design phase with a global group of banks, we are now shaping the ledger’s first MVP iteration, which will enable interoperability between banks’ tokenised deposits and… pic.twitter.com/CPB8ucMhqu — Swift (@swiftcommunity) March 30, 2026

Ripple nieuws: de SWIFT-Thunes-XRP route

Hier wordt het interessant voor XRP houders. Betalingsbedrijf Thunes, een partner van zowel SWIFT als Ripple, fungeert als brug tussen beide netwerken. De route werkt als volgt: bedrijven sturen betalingen via SWIFT, SWIFT verbindt met Thunes, en Thunes biedt toegang tot Ripple’s betaalproducten. Daarbij kan XRP dienen als bridge asset voor directe liquiditeit.

Het is belangrijk om te nuanceren: niets verplicht banken om XRP te gebruiken. De integratie biedt optionaliteit, geen verplichting. Toch zien analisten potentie. SWIFT mikt erop om tegen juni 2026 meer dan 25 banken live te hebben op het blockchain netwerk.

Wat betekent dit voor de XRP koers?

De XRP koers staat momenteel rond $1,34 en daarmee ruim 60% onder de piek van $3,65 uit 2025. Ondanks positief Ripple nieuws rond de SWIFT integratie en de goedkeuring van spot XRP ETF’s bleef een grote rally tot nu toe uit.

Analisten wijzen op twee scenario’s. Standard Chartered stelt dat XRP richting $8 kan bewegen als de Amerikaanse CLARITY Act wordt aangenomen. Zonder die wet verwachten zij een koers rond $2,80. De wet zit momenteel vast in de Senaat. Daarnaast hangt veel af van de RWA crypto trend: als tokenisatie van echte activa via SWIFT’s ledger doorzet, groeit het nut van bridge assets als XRP.

De structurele kans is er. Maar zolang banken vrijwillig kiezen en de wetgeving onzeker blijft, is de XRP verwachting op korte termijn gematigd. Beleggers doen er goed aan de ontwikkelingen rond SWIFT en de CLARITY Act de komende maanden scherp te volgen. Zoals altijd geldt: investeer alleen wat je bereid bent te verliezen.